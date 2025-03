HLV bị cấm 9 tháng ở Ligue 1

Theo án phạt, HLV Fonseca sẽ không được phép vào phòng thay đồ trước và sau trận đấu cho đến ngày 15/9. Ngoài ra, ông cũng sẽ không được xuất hiện trên đường biên để chỉ đạo các cầu thủ cho đến ngày 30/11.

Hôm 2/3, Lyon giành chiến thắng 2-1 trước Brest thuộc vòng 24 Ligue 1, nhưng trận đấu để lại một vụ bê bối lớn. Phút cuối trận, trọng tài Benoit Millot tham khảo VAR để xem xét tình huống có thể thổi phạt đền cho Brest. Lúc này, HLV Fonseca phản ứng quyết liệt.

Trước đó, HLV của Lyon đã bị cảnh cáo bằng một thẻ vàng. Sau khi bị Millot rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại nổi giận, lao tới đối đầu gay gắt với trọng tài. Ông chạm đầu và hét vào mặt vị vua áo đen.

Việc làm của Fonseca được cho là có hành vi đe dọa. Sau trận đấu, HLV Fonseca lên tiếng xin lỗi: "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất xin lỗi về hành động của mình. Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Đôi khi chúng ta phạm sai lầm, và tôi xin nhận lỗi".

Trọng tài Millot khẳng định đó là hành vi không thể chấp nhận: "Ông ấy lao về phía tôi với thái độ hung hăng và tôi quyết định rút thẻ đỏ ngay lập tức. Có vẻ như có một chút va chạm vào mũi tôi. Đây là hành vi mang tính đe dọa nghiêm trọng, khó chấp nhận đối với một HLV chuyên nghiệp".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Hiệp hội trọng tài Pháp đang cảnh báo về những lời đe dọa nhắm vào các trọng tài, sau khi Chủ tịch Pablo Longoria của Marseille đưa ra những phát biểu gây tranh cãi.

Ông công khai cáo buộc Ligue 1 tham nhũng và gọi giải đấu này "thối nát" sau trận thua 0-3 của Marseille trước Auxerre hôm 23/2. Vị này còn giận dữ tuyên bố: "Mọi thứ đã được sắp đặt. Đây là một giải đấu tệ hại. Nếu Super League mời chúng tôi, Marseille sẽ rời đi ngay lập tức".

