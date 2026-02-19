HLV bị cấm 7 trận ở La Liga

HLV Matias Almeyda của Sevilla phải chịu một trong những án phạt nặng nhất ở La Liga trong hơn một thập kỷ qua.

HLV Almeyda (phải) lời qua tiếng lại với trọng tài.

Sự việc diễn ra ở trận hòa 1-1 giữa Sevilla và Alaves tại vòng 25 La Liga hôm 15/2. Theo báo cáo của tổ trọng tài, HLV Almeyda lao tới sát mặt trọng tài và liên tục hét lớn: "Tại sao ông lại đuổi tôi?". Hành vi thiếu kiềm chế này khiến HLV của Sevilla lập tức bị truất quyền chỉ đạo.

Sau khi xem xét lại sự việc, ban tổ chức La Liga ra quyết định cấm chỉ đạo 7 trận đối với HLV Almeyda. Đây là án phạt nặng nhất dành cho một HLV tại La Liga kể từ năm 2014, khi HLV Diego Simeone của Atletico Madrid bị cấm 8 trận sau phản ứng dữ dội trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Real Madrid.

Theo AS, án phạt dành cho HLV Almeyda được tổng hợp từ nhiều lỗi khác nhau gồm 2 trận vì phản ứng thái quá với trọng tài, 1 trận do không rời sân ngay sau khi bị truất quyền chỉ đạo, 3 trận vì thái độ xúc phạm lặp đi lặp lại đối với trọng tài và 1 trận vì hành vi thiếu chuẩn mực.

HLV Almeyda nhận một trong những án phạt nặng nhất lịch sử La Liga.

Với án phạt này, HLV Almeyda sẽ vắng mặt ở một nửa số trận còn lại của mùa giải (7/14 trận). Ông sẽ không thể chỉ đạo Sevilla trong các cuộc đối đầu quan trọng với Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo và Atletico Madrid.

Dự kiến, nhà cầm quân 52 tuổi chỉ có thể trở lại băng ghế huấn luyện vào ngày 22/4 trong chuyến làm khách tới sân Levante.

Trong thời gian HLV Almeyda bị treo quyền chỉ đạo, trợ lý Omar Zarif sẽ tạm thời nắm quyền. Tuy nhiên, Sevilla còn đối mặt với tổn thất lực lượng khi Juanlu Sanchez bị treo giò 1 trận do nhận thẻ vàng thứ 2 ở trận gặp Alaves, còn Joan Jordan bị cấm thi đấu 2 trận sau khi cũng phải nhận thẻ đỏ dù chỉ ngồi trên ghế dự bị.

Sevilla hiện rơi vào cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng. Đội bóng xứ Andalusia chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm, qua đó đứng trước nguy cơ xuống hạng nếu tiếp tục mất điểm ở những vòng đấu còn lại.

