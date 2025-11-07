Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Benitez tìm lại chiến thắng ở cúp châu Âu sau 10 năm

  • Thứ sáu, 7/11/2025 04:43 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rafa Benitez chờ tròn 10 năm để lại được tận hưởng cảm giác chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Cựu HLV của Real Madrid vừa cùng Panathinaikos đánh bại Malmö 1-0 ở Europa League.

Rafa Benitez tìm lại chiến thắng ở châu Âu sau 10 năm.

Chiến thắng vào rạng sáng 7/11 mang ý nghĩa đặc biệt. Lần gần nhất Benitez thắng tại châu Âu là ngày 8/12/2015, khi Real Madrid của ông hủy diệt chính Malmö tới 8-0 tại Champions League. Một thập kỷ sau, định mệnh sắp đặt để ông tái ngộ đối thủ cũ, nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Trận đấu trên đất Thụy Điển diễn ra đầy căng thẳng. Phút 20, Panathinaikos được hưởng phạt đền sau khi Karol Swiderski bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của anh bị thủ môn Melker Ellborg cản phá. Phải đến phút 85, đội bóng Hy Lạp mới có bàn thắng quyết định. Filip Djuricic, đội trưởng và cựu cầu thủ Benfica, chớp thời cơ trong vòng cấm, dứt điểm ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Đây là chiến thắng thứ ba của Benitez sau bốn trận dẫn dắt Panathinaikos. Trước đó, ông thắng Asteras 2-0 ở giải VĐQG, vượt qua Atromitos 2-1 tại Cúp Hy Lạp và chỉ thua Volos 0-1.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng ở châu Âu, Benitez lại được nếm vị ngọt chiến thắng. Từ Madrid đến Athens, ông vẫn giữ nguyên phong cách thực dụng và sự kiên định quen thuộc. Với Panathinaikos, đó không chỉ là ba điểm mà còn là tín hiệu cho thấy “ông già gân” người Tây Ban Nha vẫn còn nguyên khát vọng chiến đấu.

Hà Trang

