Benitez tái xuất với bản hợp đồng kỷ lục

Sau 19 tháng thất nghiệp, HLV kỳ cựu Rafa Benitez chuẩn bị trở lại ghế huấn luyện tại Hy Lạp - vùng đất ông chưa từng đặt chân tới trong sự nghiệp cầm quân.

Benitez chuẩn bị tái xuất ở Hy Lạp.

Theo De Telegraaf và truyền thông Hy Lạp, cựu HLV Real Madrid đồng ý ký hợp đồng 2 năm với Panathinaikos. Nhà cầm quân 65 tuổi hưởng mức lương lên tới 3,47 triệu bảng mỗi mùa, trở thành HLV được trả lương cao nhất lịch sử bóng đá Hy Lạp.

Benitez rời Celta Vigo hồi tháng 3/2024 sau chuỗi thành tích nghèo nàn (chỉ 5 thắng lợi sau 28 trận La Liga). Từ đó đến nay, chiến lược gia từng đưa Liverpool vô địch Champions League 2005 chưa trở lại công việc. Giờ đây, ông sắp bước vào CLB thứ 17 trong sự nghiệp, trải dài từ Real Madrid, Inter Milan, Chelsea đến Newcastle và Everton.

Tại Hy Lạp, Panathinaikos đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Super League với 9 điểm sau 6 trận, kém đội đầu bảng PAOK 8 điểm nhưng còn một trận chưa đá. Benitez được kỳ vọng vực dậy đội bóng thủ đô Athens, đưa họ trở lại cuộc đua vô địch trong nước và ghi dấu ấn ở đấu trường châu Âu.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa chính thức ra mắt ngay do đang thu xếp chuyển nhà. Ông sẽ không ngồi ghế chỉ đạo trận gặp Feyenoord ở Europa League. HLV Robin van Persie của Feyenoord thừa nhận nhẹ nhõm vì chưa phải đối đầu Benitez, người mà ông đánh giá "có thể khiến mọi kế hoạch đảo lộn nếu xuất hiện ngay lúc này".

Từ kẻ chinh phục Champions League cùng Liverpool đến bản hợp đồng lịch sử tại Panathinaikos, Benitez chứng minh ông còn khát vọng, vẫn muốn khẳng định mình chưa hề hết thời dù ở tuổi 65.