HLV Ancelotti ngầm hướng về Brazil

Theo Marca, Chủ tịch Florentino Perez có buổi gặp gỡ riêng với chiến lược gia người Italy tại trung tâm huấn luyện Valdebebas vào tuần trước. Tại đây, cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng bên tách cà phê. Perez đích thân trấn an Ancelotti rằng ghế HLV trưởng của ông hoàn toàn vững vàng.

Ancelotti hiện được liên hệ dẫn dắt đội tuyển Brazil tại World Cup 2026, viễn cảnh mà chính ông không phủ nhận. Nguồn tin khẳng định Ancelotti để ngỏ khả năng dẫn dắt Selecao nếu thời điểm và điều kiện phù hợp. Điều này khiến làm dấy lên tin đồn Xabi Alonso của Bayer Leverkusen sẽ sớm thay thế Ancelotti.

Tuy vậy, Real Madrid chưa có ý định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Dù mùa giải 2023/24 đầy biến động vì chấn thương và những trận đấu nghẹt thở, Perez vẫn đánh giá cao bản lĩnh và khả năng lèo lái đội bóng của Ancelotti.

Các quyết định dài hạn về vị trí HLV trưởng sẽ chỉ được đưa ra vào tháng 7 sau khi mùa giải kết thúc và Real hoàn tất nhiệm vụ tại FIFA Club World Cup. Hiện tại, BLĐ "Los Blancos" vẫn xem Ancelotti là người phù hợp nhất cho hành trình chinh phục các danh hiệu.

Còn với chính Ancelotti, giữa những đồn đoán về Brazil, ông vẫn tập trung tối đa cho Real Madrid ít nhất là cho đến khi mùa giải này hạ màn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.