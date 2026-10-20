Hình ảnh sửng sốt về một thế giới đang được định hình bởi công nghệ

Spencer Lowell, nhiếp ảnh gia sinh năm 1983 tại Mỹ, từng làm việc với nhiều tên tuổi lớn: Apple, Bloomberg, National Geographic, Google, Meta, NASA, OpenAI, TIME... Lowell là một nhiếp ảnh gia chuyên về “khoa học, công nghệ, công nghiệp, môi trường và con người”. Tất cả điều đó đều được thể hiện xuyên suốt cuốn sách ảnh đầu tay của ông. Bức ảnh này Spencer Lowell chụp cảnh một người đàn ông cùng những chú cá heo tại California, năm 2018. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel.