Hình ảnh mới của Triệu Vy

Triệu Vy dành trọn thời gian bên gia đình sau khi rời xa làng giải trí. Mới đây, nữ diễn viên được bắt gặp tận hưởng chuyến du lịch tại Tân Cương, Trung Quốc.

Theo 163, Triệu Vy tập trung vào cuộc sống, dành thời gian cho con gái và mẹ sau khi rút lui khỏi làng giải trí. Mới đây, nữ diễn viên được bắt gặp cùng gia đình du lịch tại khu thắng cảnh Bayanbulak, Tân Cương, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng là điểm đến du lịch cảnh quan thiên nhiên bao quanh bởi hệ sinh thái gồm đồng cỏ, núi cao và đầm lầy.

Một blogger cùng gia đình Triệu Vy trải nghiệm chuyến du lịch đã đăng tải lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cô để mặt mộc tự nhiên, mỉm cười trước ống kính. Tới bức hình selfie, nữ diễn viên chẳng ngại hình ảnh giản dị với mái tóc rối, đeo kính râm.

Triệu Vy tận hưởng cuộc sống sau khi rời showbiz. Ảnh: 163.

Mới đây, Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu NDT, theo NTD. Cụ thể trên Hệ thống Thông tin Tín dụng Doanh nghiệp Quốc gia Trung Quốc cho biết 1,9 triệu NDT tại Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Long Vy (Triệu Vy nắm 95% cổ phần); 5 triệu NDT tại Công ty TNHH Tập đoàn Văn hóa Giải trí Hợp Bảo (Triệu Vy nắm 4,5% cổ phần) và 9 triệu NDT tại Công ty TNHH Đầu tư Đông Nhuận Phát (Triệu Vy nắm 90% cổ phần) nhận lệnh phong tỏa từ Tòa án nhân dân khu Đông, Bắc Kinh.

Trước làn sóng chỉ trích thời gian qua, Triệu Kiện - em gái nữ diễn viên cho biết cô không còn nhẫn nhịn. Theo đó, Triệu Vy chọn con đường pháp lý để bảo vệ danh dự bản thân. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã nộp đơn kiện những kẻ có hành vi bôi nhọ mình lên tòa án.

Tháng 4/2024, nền tảng thông tin doanh nghiệp Tianyancha cho biết một phần cổ phần (trị giá 5 triệu NDT - tương đương 690.655 USD ) của Triệu Vy trong công ty Hợp Bảo - Hebao Entertainment Group Co. bị Tòa án nhân dân trung cấp số 4 Bắc Kinh (Trung Quốc) quyết định phong tỏa. Thời gian phong tỏa kéo dài đến 10/4/2027.

Triệu Vy bị cấm sóng vào 2021 và xếp vào danh sách “nghệ sĩ xấu”. Tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình có sự tham gia của Triệu Vy bị loại khỏi nền tảng chiếu phim. Sau đó, nữ diễn viên thỉnh thoảng xuất hiện. Cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch.