Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hình ảnh mới của Siu Black

  • Thứ ba, 23/12/2025 18:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuối tháng 10, Siu Black nhập viện cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, nữ ca sĩ hồi phục, được về nhà và bắt đầu đi diễn trở lại.

Mới đây, tài khoản Facebook của Siu Black chia sẻ clip ghi lại cảnh nữ ca sĩ cùng người dân trong làng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Theo nữ ca sĩ, để mừng Giáng sinh, chị em phụ nữ từ các làng khác nhau tụ tập để chơi thể thao, đấu bóng chuyền. Trong clip, cô xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ khiến khán giả yên tâm sau thời gian nhập viện.

Thời gian qua, Siu Black đã đi diễn ở nhiều nơi như Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi… Ngày 24/12, cô có lịch diễn tại Gia Lai.

Siu Black anh 1

Hình ảnh của Siu Black trong sự kiện gần đây. Ảnh: FBNV.

Ca sĩ ngất xỉu tại nhà riêng từ giữa tháng 10 rồi nhập viện và nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Sau đó, tình hình của ca sĩ chuyển nặng. Cô không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh.

Do đó, gia đình xin chuyển nữ ca sĩ về bệnh viện ở Gia Lai. Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Tới 29/10, thông qua trang cá nhân, người nhà Siu Black thông báo nữ ca sĩ đã khỏe lại sau vài ngày điều trị, đồng thời cảm ơn khán giả luôn yêu mến, động viên.

Siu Black được xuất viện vào 1/11. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe nữ ca sĩ hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Siu Black sinh năm 1967, được mệnh danh “họa mi Tây Nguyên” nhờ giọng hát nội lực, cao vút. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Siu Black học thanh nhạc tại trường nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó tham gia đoàn ca múa địa phương.

Kể từ đó, Siu Black tham gia nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Trước khi nhập viện, Siu Black thường chia sẻ các video, vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày lẫn những buổi biểu diễn.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Minh Hạo

Siu Black Kon Tum Siu Black Đắk Lắk Gia Lai Quảng Ngãi

  • Siu Black

    Siu Black

    Siu Black là nữ ca sĩ nhạc nhẹ theo phong cách rock. Với giọng hát đầy nội lực, cô được khán giả yêu mến gọi là "Họa mi núi rừng" . Siu Black từng làm ban giám khảo cho cuộc thi "Vietnam Idol" các năm 2007, 2008 và 2010. Bên cạnh ca hát Siu Black cũng đã tham gia đóng trong một số bộ phim điện ảnh như "Huyền Thoại Bất Tử", "Em Hiền Như Ma Sơ",...

    Bạn có biết: Năm 2007 Siu Black là người duy nhất của Việt Nam được mời làm giám khảo cuộc thi âm nhạc "Asian Idol" tổ chức tại Indonesia.

    • Ngày sinh: 27/08/1967
    • Album: Vậy Là Mình Xa Nhau, Ly Cà Phê Ban Mê, Ru Ta Ngậm Ngùi, Ta Chẳng Còn Ai,...

Đọc tiếp

Ngoai hinh gay soc cua Luu Hieu Khanh hinh anh

Ngoại hình gây sốc của Lưu Hiểu Khánh

16:36 20/12/2025 16:36 20/12/2025

0

Thời gian qua, Lưu Hiểu Khánh liên tục gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí trượt ngã trong một chương trình. Sau đó, nữ diễn viên dần hồi phục, lấy lại phong độ.

Con gai Nha Phuong gay chu y hinh anh

Con gái Nhã Phương gây chú ý

10 giờ trước 09:30 23/12/2025

0

Bé Destiny, con gái của Nhã Phương vàTrường Giang, được khen thần thái tự tin trong lần hiếm hoi tham gia trình diễn thời trang.

Olivia Rodrigo chia tay ban trai hinh anh

Olivia Rodrigo chia tay bạn trai

12:10 22/12/2025 12:10 22/12/2025

0

Nguồn tin tiết lộ Olivia Rodrigo đang trải qua quãng thời gian khó khăn, đau khổ vì chia tay nam diễn viên Louis Partridge.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý