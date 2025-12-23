Hình ảnh mới của Siu Black

Cuối tháng 10, Siu Black nhập viện cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, nữ ca sĩ hồi phục, được về nhà và bắt đầu đi diễn trở lại.

Mới đây, tài khoản Facebook của Siu Black chia sẻ clip ghi lại cảnh nữ ca sĩ cùng người dân trong làng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Theo nữ ca sĩ, để mừng Giáng sinh, chị em phụ nữ từ các làng khác nhau tụ tập để chơi thể thao, đấu bóng chuyền. Trong clip, cô xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ khiến khán giả yên tâm sau thời gian nhập viện.

Thời gian qua, Siu Black đã đi diễn ở nhiều nơi như Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi… Ngày 24/12, cô có lịch diễn tại Gia Lai.

Hình ảnh của Siu Black trong sự kiện gần đây. Ảnh: FBNV.

Ca sĩ ngất xỉu tại nhà riêng từ giữa tháng 10 rồi nhập viện và nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Sau đó, tình hình của ca sĩ chuyển nặng. Cô không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh.

Do đó, gia đình xin chuyển nữ ca sĩ về bệnh viện ở Gia Lai. Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Tới 29/10, thông qua trang cá nhân, người nhà Siu Black thông báo nữ ca sĩ đã khỏe lại sau vài ngày điều trị, đồng thời cảm ơn khán giả luôn yêu mến, động viên.

Siu Black được xuất viện vào 1/11. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe nữ ca sĩ hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Siu Black sinh năm 1967, được mệnh danh “họa mi Tây Nguyên” nhờ giọng hát nội lực, cao vút. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Siu Black học thanh nhạc tại trường nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó tham gia đoàn ca múa địa phương.

Kể từ đó, Siu Black tham gia nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Trước khi nhập viện, Siu Black thường chia sẻ các video, vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày lẫn những buổi biểu diễn.