Phương Oanh gây chú ý khi catwalk trong một sự kiện thời trang. Nữ diễn viên cho biết bản thân hồi hộp khi trở lại sau thời gian dài.

Phương Oanh mới đây tham gia một sự kiện thời trang với vai trò người mẫu. Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm cô trình diễn trong một sự kiện thời trang. Nữ diễn viên thừa nhận bỡ ngỡ, hồi hộp trong lần trở lại này. Cô cũng giảm 4 kg để có thể diện thiết kế bodysuit lưới ôm sát, kết hợp áo choàng chất liệu xuyên thấu.

Khi trình diễn, phần ống loe đính cườm đôi lúc vướng vào chân, khiến nữ diễn viên di chuyển không thoải mái. Tuy vậy, cô vẫn hoàn thành màn catwalk suôn sẻ.

Phương Oanh tham gia trình diễn thời trang sau thời gian dài tạm nghỉ. Ảnh: FBNV.

Phương Oanh chia sẻ: “Cũng rất lâu lâu rồi tôi mới sải bước trên sàn runway, lại không được tập sân khấu nên thật sự bỡ ngỡ và chút hoang mang, nhất là khi thấy sân khấu có bậc thang. Đến khi đèn xuống, nhạc lên, tôi bước ra với suy nghĩ duy nhất: ‘Phải bước đi thật tốt để sau cho Khang, Hạ còn ngắm’".

Sau những biến cố trong cuộc sống gia đình, Phương Oanh có khoảng thời gian khá kín tiếng. Nữ diễn viên gần như không cập nhật hoạt động trên mạng xã hội trong nhiều tháng. Fanpage chính thức của cô cũng ngừng đăng bài từ tháng 9/2025, đến tháng 3/2026 mới hoạt động trở lại.

Sau khi hoàn thành bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng cuối 2025, Phương Oanh chưa có dự án diễn xuất mới. Thay vào đó, cô dành thời gian cho công việc, quay vlog nấu ăn, chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng thường đưa các con đi du lịch nhiều nơi.

Gió ngang khoảng trời xanh đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh trên màn ảnh nhỏ. Đây là phiên bản Việt hóa từ bộ phim Trung Quốc 30 chưa phải là hết. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính. Nhân vật này phải đối diện với cú sốc hôn nhân sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Vai diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt ở những tập cuối.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng tham gia nhiều phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân...