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Giải trí

Hình ảnh mới của Minh Triệu

  • Thứ bảy, 4/7/2026 16:58 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Minh Triệu tập thể dục đều đặn, kết hợp chế độ ăn khoa học. Nhờ đó, cô duy trì vóc dáng khỏe khoắn, cân đối.

Minh Triệu vừa đăng tải loạt ảnh mới khoe cơ bụng săn chắc. Người mẫu mặc bộ đồ bơi màu nổi bật kết hợp quần ống rộng. Cô cho biết để duy trì sức khỏe và vóc dáng, người mẫu chăm chỉ tập thể dục, chơi thể thao, đặc biệt là bơi.

“Mình thích tập thể dục điều độ, đặc biệt là bơi. Trong tuần bơi với công việc, cuối tuần bơi biển”, Minh Triệu viết khi đăng tải loạt ảnh. Theo người mẫu, sau thời gian bận rộn với công việc, cô nghỉ dưỡng tại vùng biển để bản thân được thư giãn và tái tạo năng lượng. Người mẫu cũng tranh thủ thời gian này để thỏa mãn niềm đam mê với bơi lội và tắm nắng.

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Hình ảnh mới của Minh Triệu. Ảnh: FBNV.

Loạt ảnh của Minh Triệu ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho vóc dáng cân đối, cơ bụng săn chắc của người mẫu.

Minh Triệu sinh năm 1988, được biết đến kể từ khi đoạt giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2008. Sau đó, cô tham gia nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ cũng như các chương trình truyền hình...

Minh Triệu từng có thời gian vướng nghi vấn tình cảm với Kỳ Duyên. Hai người thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thân thiết lên trang cá nhân, hoặc đồng hành trong rất nhiều dự án. Tuy nhiên, tới tháng 3/2024, thông tin cả hai rạn nứt lan truyền trên mạng xã hội.

Tới tháng 5/2025, cô có bài đăng dài trên trang cá nhân. Bài đăng không nhắc đích danh ai nhưng được cho là nhắm tới người cũ. Trong bài viết đó, Minh Triệu cho biết cô không liên quan tới bất cứ câu chuyện tình cảm của cá nhân nào cả. Do đó, cô hy vọng cộng đồng mạng ngừng nghi vấn, so sánh.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Minh Hạo

Minh Triệu Kỳ Duyên

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