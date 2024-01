Hình ảnh lần đầu xuất hiện ở cung trekking hấp dẫn nhất thế giới

Hầu hết chuyến trekking ở Nepal đều do hướng dẫn viên nam dẫn đầu. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nữ giới tham gia bộ môn này tìm kiếm hướng dẫn viên nữ, xuất phát từ lý do an toàn.

Marine Annic (trái) cùng hướng dẫn viên Santoshi Magar (giữa) trong chuyến đi trekking ở Nepal. Ảnh: Marine Annic. Khi Marine Annic (35 tuổi), đến từ Pháp, muốn trekking (đi bộ đường dài) ở Nepal, cô đã lùng sục trên mạng để tìm hướng dẫn viên nữ. “Chỉ có một số ít phụ nữ nhận dịch vụ trekking", Annic cho biết. “Là phụ nữ, tôi cảm thấy việc thuê hướng dẫn viên nữ sẽ mang lại cho tôi trải nghiệm, những cuộc trò chuyện thú vị về văn hóa và truyền thống Nepal”. Mỗi năm có hàng nghìn du khách tới Nepal để trekking nhưng gần như tất cả chuyến thám hiểm đều do nam giới dẫn đầu. Dù vậy, số lượng phụ nữ đăng ký tham gia khóa học trekking tại các học viện quốc gia ở Nepal đang tăng lên, theo South China Morning Post. Đây là điều may mắn cho những người như Veronika Jacenkova (41 tuổi), đến từ Cộng hòa Czech. Cũng giống Annic, cô đã tìm kiếm các công ty cung cấp dịch vụ trekking do nữ giới dẫn đường kể từ khi đến Nepal. “Đi du lịch cùng phụ nữ sẽ thoải mái hơn vì các yếu tố an toàn”, Jacenkova nói. Du khách người CH Czech Veronika Jacenkova với hướng dẫn viên từ Duluwa Outdoors. Ảnh: Duluwa Outdoors. Trao quyền cho nữ giới Duluwa Outdoors là công ty du lịch toàn nữ, đồng thời là dự án cộng đồng nhằm mục đích chống sự phân biệt giới tính và thu hẹp khoảng cách về thu nhập. “Khi chúng tôi đi bộ trên những con đường mòn, chúng tôi thấy phụ nữ làm việc trong quán trà, trong bếp hoặc quầy lễ tân nhưng không thấy ai là người dẫn đường”, đồng sáng lập - Menuka Gurung - cho hay. “Chúng tôi muốn giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ, coi các hoạt động ngoài trời là nghề nghiệp được trả lương cao, đáng tin cậy và khuyến khích phụ nữ Nepal đi du lịch”, cô nói thêm. Người đứng đầu chương trình của Duluwa - Shanti Rai - chia sẻ: “Phụ nữ bị coi là yếu đuối về thể chất và các hoạt động ngoài trời (bị xem là) chỉ dành riêng cho nam giới”. Có chung tình yêu du lịch, Gurung và Rai đã hợp tác với Binita Jirel, Rejina Tamang và Juliana Shrestha - những phụ nữ thuộc cộng đồng bản địa ở Nepal - để ra mắt podcast Duluwa Talks vào năm 2019. Duluwa tạo môi trường cho những phụ nữ có chung sở thích du lịch và hoạt động ngoài trời kết nối, trao đổi và hợp tác. Sau một năm, nhóm bắt đầu lên kế hoạch những sự kiện và trải nghiệm ngoài trời dành cho phụ nữ. Duluwa Outdoors được đăng ký và mở công ty vào năm 2021. “Những người sáng lập muốn trao quyền cho phụ nữ với tư cách là nhà lãnh đạo, đồng thời tạo ra trải nghiệm dành riêng cho du khách thích trekking, cắm trại, leo núi và chèo thuyền kayak trong dãy Himalaya”, Rai cho biết. “(Đó là) cơ hội mà chúng tôi ước mình có khi còn trẻ”. Marine Annic với hướng dẫn viên Santoshi Magar ở Thượng Mustang, Nepal. Ảnh: Santoshi Magar. Gurung chia sẻ những hành trình ngắn do Duluwa thiết kế thường kéo dài trong vài giờ và dành cho tất cả đối tượng. Trong khi đó, hành trình kéo dài qua đêm hoặc lâu hơn chỉ dành riêng cho phụ nữ. Được giới thiệu về công ty thông qua một nhóm Facebook, Annic đã thuê Duluwa dẫn đường cho cô và anh trai trong chuyến trekking ở Thượng Mustang vào năm 2023. “Tôi muốn đi bộ đường dài với hướng dẫn viên nữ để khuyến khích trao quyền cho phụ nữ Nepal”, Annic nói. “Thuê hướng dẫn viên nữ cũng thúc đẩy cơ hội cho phụ nữ Nepal, tạo ra sự độc lập về tài chính và sự tôn trọng từ nam giới trong xã hội”, cô cho biết thêm. Dễ chia sẻ Jacenkova, người đã đi bộ đường dài ở New Zealand và khắp châu Âu, nói rằng với hướng dẫn viên nữ, cô có thể chia sẻ vấn đề mà chỉ phụ nữ gặp phải. “Tôi không có vấn đề gì khi nói rằng tôi có kinh nguyệt, nhưng sẽ thoải mái hơn nếu hướng dẫn viên hiểu những gì tôi đang trải qua”, cô cho hay. Annic nói rằng hầu hết người đi bộ đường dài khác mà cô và anh trai gặp đều “rất vui khi thấy một phụ nữ trẻ được thuê làm hướng dẫn viên trekking ở Thượng Mustang”. Rai cho biết không có gì lạ nếu khách du lịch bày tỏ sự ngạc nhiên khi họ bắt gặp chuyến đi do phụ nữ dẫn đường. “Không phải vì họ nghi ngờ khả năng của hướng dẫn viên nữ, mà vì họ có thể chưa từng gặp phải tình huống như vậy trước đây”, cô nói. Ở Nepal, người ta thường thấy nhóm đàn ông ngồi uống trà và thảo luận về công việc của mình. Nhưng đó là “nền văn hóa không tồn tại dành cho phụ nữ”, Gurung nói. Rai cho biết khi cố gắng thay đổi điều đó, Duluwa đã “tổ chức cuộc gặp gỡ - nơi các hướng dẫn viên nữ có thể tham gia, trò chuyện về quan điểm độc đáo, hay kể lại trở ngại và thành công trong nghề nghiệp của họ”. Các hướng dẫn viên trekking nữ chia sẻ câu chuyện và hỗ trợ lẫn nhau tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Santoshi Magar. “Những phiên họp này là không gian để hỗ trợ và phát triển lẫn nhau”, cô nói. Santoshi Magar, hướng dẫn viên tự do dẫn đường cho anh em Annic, cho biết nhiều công ty leo núi tuyên bố trao quyền cho phụ nữ nhưng lại không hỗ trợ nhiều cho hướng dẫn viên nữ. “Họ không hành động đủ và trả lương thấp”, cô nói, đồng thời cho biết cô được mời làm việc với mức lương chỉ 12 USD /ngày. Mức lương hướng dẫn viên hàng ngày thường cao hơn nhiều. Hòa nhập văn hóa là khía cạnh khác trong mô hình kinh doanh của Duluwa. “Việc tiếp xúc với các truyền thống, phong tục và cộng đồng địa phương của Nepal giúp những người trekking hiểu sâu hơn về sự đa dạng văn hóa”, Gurung cho biết. “Họ phát triển nhận thức sâu sắc hơn và lòng trân trọng đối với những lối sống khác nhau”. Nếu hành trình qua Langtang là "kỳ nghỉ thực sự" đối với Jacenkova, người cảm thấy mình "chưa bao giờ được chăm sóc chu đáo đến thế", thì Annic miêu tả chuyến đi của mình ở Thượng Mustang là "trải nghiệm tái khởi động, và là điểm tựa để nhớ về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống". Mục Du lịch - Ẩm thực gửi tới độc giả những tựa sách hay, truyền cảm hứng xê dịch. Không chỉ là những chuyến du lịch đơn thuần, mỗi tác phẩm kể lại hành trình khám phá, học hỏi nhiều điều hay từ những nền văn minh, địa điểm mới của các tác giả. > Xem thêm: Sách cho người xê dịch Nữ đầu bếp khiến cả một thành phố đổi đời Thông qua những món ăn, Ebru Baybara Demir không chỉ thay đổi bộ mặt của thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn góp phần giải quyết vần đề nhức nhối liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư. Chiếc khuôn bánh quy biết trước tương lai Hình dạng các khuôn làm bánh được yêu thích có thể tiết lộ nhiều điều về suy nghĩ và xu hướng của xã hội theo cách không ngờ tới.