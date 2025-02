Hình ảnh khiến CĐV Arsenal lo lắng

Trên sân St James' Park, tiền đạo 23 tuổi buộc phải rời sân ở phút 37. Anh ngã xuống sân, ôm lấy chân trước khi tập tễnh bước xuống đường hầm. Tài năng trẻ Ethan Nwaneri được đưa vào sân thay thế.

HLV Mikel Arteta xác nhận Martinelli khả năng gặp vấn đề ở gân khoeo và phải tiến hành chụp MRI để xác định mức độ chấn thương. Chấn thương của Martinelli càng làm tăng nỗi lo của HLV Arteta, bởi đội hình Arsenal đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Tháng 12 năm ngoái, Bukayo Saka chấn thương gân khoeo và phải phẫu thuật. Ngôi sao người Anh dự kiến chỉ có thể trở lại vào tháng 3. Gabriel Jesus cũng nghỉ hết mùa sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Tiền đạo người Brazil chấn thương nghiêm trọng khi tiếp đất sai tư thế trong thất bại trước MU tại FA Cup vào tháng trước.

Nếu Martinelli cũng phải nghỉ thi đấu dài hạn, Arsenal sẽ chỉ còn lại 4 cầu thủ tấn công lành lặn ở đội một. Đây là viễn cảnh khiến người hâm mộ Arsenal cảm thấy lo lắng khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.

Điều đáng nói là chấn thương của Martinelli xảy ra chỉ hai ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông khép lại và Arsenal không thể mang về bất kỳ tân binh nào.

Sự im lặng trên thị trường chuyển nhượng khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Ngay cả HLV Arteta cũng thừa nhận: "Chúng tôi không thể đạt được mục tiêu, vì vậy thật đáng thất vọng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai".

Thực tế, Arsenal cố gắng chiêu mộ tiền đạo Ollie Watkins từ Aston Villa, nhưng lời đề nghị của họ nhanh chóng bị từ chối.

Trở lại với trận đấu, sau hai lượt trận, "Pháo thủ" thất bại 0-4 trước đối thủ vùng Đông Bắc nước Anh, qua đó tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu ở đấu trước Cúp Liên đoàn trong suốt 32 năm qua.

