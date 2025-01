Hình ảnh khiến cả thế giới sửng sốt từ 'bão lửa' như tận thế ở Mỹ

Ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 1.000 công trình bị phá hủy và hơn 130.000 cư dân phải sơ tán tại California, khi thảm họa cháy rừng lan nhanh và bao vây khắp thành phố Los Angeles, gây cảnh tượng được ví như "tận thế".

Hôm 7/1, gió lốc đã cuốn bay những tàn lửa trong không trung, thiêu rụi những khu nhà và tàn phá một khu vực rộng lớn khoảng 108 km2. Đến đêm 8/1, 6 đám cháy đã bùng phát từ Bờ biển Thái Bình Dương vào đất liền đến Pasadena, hầu hết đều không thể kiểm soát.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô tàn phá của "bão lửa" Pacific Palisades, đã thiêu rụi hơn 60 km2 và khiến bờ biển dọc theo khu Malibu nổi tiếng và các tòa nhà ở đây bị thiêu rụi.

Ngay tại Pacific Palisades, hơn nửa tá trường học đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết lính cứu hỏa từ khắp California và nhiều nơi khác đã đến hỗ trợ cùng với các hoạt động trên không đang tập trung dập tắt đám cháy.

Bà Bass cảnh báo rằng họ vẫn phải đối mặt với "những cơn gió thất thường", mặc dù không mạnh như cơn gió lốc vào tối 7/1 gây tàn phá nặng nề nhất.

Tại Altadena, phía sau những ngọn núi phía bắc Los Angeles, nơi đám cháy Eaton bùng phát, hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng loạt khu dân cư cháy rụi, khói từ các đám cháy gần đó bốc lên trong không khí. Hôm 8/1, các khu phố ngập đầy tro bụi, các tòa nhà khắp nơi chìm trong biển lửa.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa Pasadena Chad Augustin cho biết khoảng 200-500 công trình bị hư hại hoặc phá hủy do đám cháy Eaton. Ông xác nhậnhệ thống cấp nước của thành phố đã phải gồng sức và tình hình thêm nghiêm trọng do vấn đề cúp điện, nhưng ngay cả khi không có những vấn đề đó, lính cứu hỏa cũng không thể dập tắt đám cháy vì những tàn lửa do gió mạnh thổi bùng lên từng dãy nhà.

Trong một hình ảnh được chụp bằng vệ tinh, ánh sáng đỏ của đám cháy gần East Altadena Drive có thể được nhìn thấy qua lớp khói đen dày đặc.

Đám cháy đã thiêu rụi hơn 43 km2 và gây thiệt hại đáng kể đối với hơn 5 trường học. Khoảng 750 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết gió giật và thời tiết khô hạn sẽ tiếp tục làm bùng phát các đám cháy ở khu vực Los Angeles. Tuy nhiên, gió đã có phần giảm bớt đủ để máy bay có thể hỗ trợ dập lửa, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa Pasadena Chad Augustin cho hay.

"Tối nay, gió ở mức nhẹ, có thể đưa máy bay và rất nhiều nguồn lực bổ sung vào dập lửa", ông Augustin cho hay. "Điều đó khiến tôi tin rằng chúng tôi sẽ kiểm soát được đám cháy này".

Thảm họa cháy rừng xảy ra vào thời điểm đặc biệt dễ bị tổn thương đối với Nam California, khi vẫn chưa ghi nhận lượng mưa đáng kể từ đầu năm thủy văn vào tháng 10/2024.

Theo sau đó là những cơn gió Santa Ana mạnh, mang theo không khí sa mạc khô từ phía đông về phía những ngọn núi ven biển, thổi bùng cháy rừng trong khi thổi qua các đỉnh đồi và xuống các hẻm núi.

Các nhà khoa học cho biết các đám cháy bùng phát ngoài mùa cháy rừng thông thường, đánh dấu hiện tượng thời tiết cực đoan mới nhất có khả năng leo thang hơn nữa khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới.

