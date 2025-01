Tòa nhà trụ vững giữa bão lửa thiêu rụi xung quanh ở Los Angeles

Bảo tàng Getty Villa ở Pacific Palisades "vẫn an toàn và nguyên vẹn", người phát ngôn của bảo tàng cho biết - ABC7 đưa tin hôm 9/1.

Katherine E. Fleming, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Getty Trust cho biết: "Mặc dù cây cối và thảm thực vật trên khu đất bị cháy nhưng các công trình của Getty không bị ảnh hưởng và may mắn thay, cả nhân viên và các bộ sưu tập đều an toàn".

Bảo tàng sẽ đóng cửa đến hết chủ nhật, ngày 12/1.

Bà Fleming cho hay hôm 7/1, một số "cây cối và thảm thực vật" của Bảo tàng Getty Villa đã bị cháy trong thạm họa cháy rừng đang lan nhanh.

Các video từ hiện trường cho thấy những sườn đồi bốc cháy dẫn đến lối vào Getty Villa, nhưng ngọn lửa chưa lan đến bảo tàng.

"May mắn thay, Getty đã nỗ lực hết sức để dọn sạch bụi rậm khỏi khu vực xung quanh trong nỗ lực giảm thiểu hỏa hoạn trong suốt cả năm", bà cho biết.

Không có tác phẩm nghệ thuật, phòng trưng bày hoặc kho lưu trữ nào bị hư hại do hỏa hoạn và không có nhân viên nào bị thương trong vụ hỏa hoạn, bà xác nhận.

"Hệ thống tưới tiêu đã được triển khai ngay lập tức trên khắp khuôn viên" khi đám cháy bùng phát vào sáng 7/1, bà Fleming công bố.

Ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 1.000 công trình bị phá hủy và hơn 130.000 cư dân phải sơ tán tại California, khi thảm họa cháy rừng lan nhanh và bao vây khắp thành phố Los Angeles, gây cảnh tượng được ví như "tận thế".

Các đám cháy hoành hành ở khu vực Los Angeles đang tàn phá một số khu vực bất động sản đắt đỏ nhất nước Mỹ, nơi nhà cửa có giá trị trung bình hơn hai triệu USD mỗi căn. Cháy rừng vẫn lan rộng do gió mạnh, có thể phá hủy thêm nhiều nhà cửa trong những ngày tới.

Đám cháy Pacific Palisades hiện là đám cháy lớn nhất trong hạt Los Angeles, thiêu rụi hơn 6.400 ha rừng, bao trùm diện tích hơn 70 km2.

Phần lớn đám cháy nằm ở Pacific Palisades, khu vực giữa Santa Monica và Malibu. Theo ông Anthony Marrone, Giám đốc Phòng cháy chữa cháy hạt Los Angeles, ít nhất 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy.

Đám cháy Eaton lớn thứ hai cũng thiêu rụi diện tích gần 4.300 hecta, phá hủy nhiều nhà cửa và khiến ít nhất 5 người chết.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Giới chức địa phương dự báo sức gió sẽ giảm dần, nhưng vẫn duy trì báo động đỏ về nguy cơ cháy rừng cao đến tối 10/1.

Jonathan Porter, giám đốc khí tượng học của AccuWeather, công ty tư nhân Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết, ước tính thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế do cháy rừng ở Los Angeles có thể lên đến 52- 57 tỷ USD .

Công ty JP Morgan nhận định tổn thất được bảo hiểm có thể vào khoảng 10 tỷ USD .

