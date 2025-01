Los Angeles cạn nước để dập lửa

Giữa lúc lính cứu hỏa Mỹ vật lộn để dập tắt ba đám cháy rừng hoành hành khắp Los Angeles (bang California) vào sáng sớm 8/1, các bể chứa nước phục vụ Pacific Palisades - nơi xảy ra đám cháy lớn nhất - đã cạn kiệt.

Janisse Quiñones - Giám đốc điều hành của Sở Nước và điện Los Angeles - chia sẻ tính tới 3h sáng 8/1 (giờ địa phương), ba bể chứa 3,8 triệu lít cho Palisades gần như trơ đáy.

“Chúng tôi đã đẩy hệ thống lên mức cực đại”, Guardian dẫn lời bà Quiñones nói, cho biết thêm nhu cầu về nước tăng gấp 4 lần so với bình thường trong 15 giờ liên tục.

Mặc dù tất cả 114 bể chứa nước phục vụ thành phố Los Angeles đều đầy trước vụ cháy, bể đầu tiên dành cho khu Pacific Palisades hết nước lúc 16h45 chiều 7/1 (giờ địa phương), bể thứ 2 lúc 20h30 cùng ngày và bể thứ 3 lúc 3h sáng 8/1. Do các bể chứa nằm trên cao cùng với Pacific Palisades, giới chức khó nạp thêm chuyển từ nguồn dự trữ ở dưới thấp.

Bà Quiñones kêu gọi toàn bộ cư dân Los Angeles tiết kiệm nước để Sở Cứu hỏa dùng hệ thống nước đô thị dập tắm đám cháy. “Chúng tôi đang đối đầu với cháy rừng bằng hệ thống nước đô thị, và chuyện này không dễ dàng”, bà nói.

Mark Pestrella - Giám đốc Sở Công trình công cộng của Los Angeles - chia sẻ hệ thống nước đô thị vốn không được thiết kế để ứng phó cháy rừng. “Đó là lý do dập lửa từ trên không lại quan trọng với công tác chữa cháy. Và thật không may, gió và tầm nhìn trên không đã ngăn cản phương án này”, ông nói.

"Chữa cháy bằng vòi cứu hỏa lấy nước từ hệ thống trong nhiều giờ không kéo dài được lâu", ông Pestrella nói thêm.

Tất cả máy bay chữa cháy đều phải hạ cánh vào lúc 19h tối 7/1 (giờ địa phương) do gió lớn, theo Giám đốc Sở Cứu hỏa Los Angeles Kristin Crowley. Bà cho biết chưa bao giờ chứng kiến gió lớn như vậy khi đám cháy tại Palisades bùng phát vào sáng 7/1.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass thông báo các hoạt động trên không đã hoạt động trở lại vào chiều 8/1, cho phép trực thăng phun nước vào đám cháy. Khi sức gió giảm, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp hỗ trợ trên không cho bang California.

