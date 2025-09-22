Hình bóng iPhone gập được hé lộ

iPhone Air được xem như "bản nháp" trực quan cho iPhone Fold, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Mẫu iPhone gập có thể giống 2 chiếc iPhone Air nối lại với nhau thông qua bản lề. Ảnh: Apple Insider.

Sự xuất hiện của iPhone Air không chỉ là thay đổi lớn về thiết kế trong dòng sản phẩm của Apple mà còn được xem như gợi ý rõ nét nhất cho iPhone Fold, mẫu smartphone màn hình gập được kỳ vọng ra mắt vào năm 2026.

Trong bản tin Power On của Bloomberg, tác giả Mark Gurman cho rằng người dùng có thể hình dung iPhone Fold giống như 2 chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau. Điểm khác biệt quan trọng nằm ở phần bản lề, cho phép thiết bị mở ra thành một màn hình lớn duy nhất thay vì ghép từ 2 tấm nền.

Độ mỏng là yếu tố Apple đặc biệt chú trọng. Các báo cáo cho biết iPhone Fold khi mở ra sẽ mỏng tương đương iPhone Air, trong khi lúc gập lại thiết bị dày ít nhất gấp đôi. Đây là thách thức về kỹ thuật nhưng phù hợp với định hướng của Apple, khi công ty tối ưu trọng lượng của phần cứng.

Một số tin đồn còn cho rằng iPhone Fold có thể đạt độ mỏng chỉ 4,8 mm, thậm chí 4,5 mm theo dự đoán của nhà phân tích Ming-Chi Kuo. Con số này sẽ giúp máy "mảnh mai" hơn cả iPad Pro M4 và iPhone Air hiện tại.

Về màn hình, các nguồn tin cho biết thiết bị sẽ có màn hình gập khoảng 7,5 inch và một màn hình phụ bên ngoài kích thước khoảng 5,5 inch. Nhờ vậy, iPhone Fold có thể đáp ứng cả nhu cầu giải trí và sử dụng tiện lợi khi gập lại. Tuy nhiên, Gurman dự báo mức giá của sản phẩm sẽ không hề dễ tiếp cận. Ông cho rằng giá bán khởi điểm ít nhất 2.000 USD , biến iPhone Fold trở thành chiếc iPhone đắt nhất từng có.

Ngoài thiết kế và giá bán, câu hỏi lớn khác nằm ở việc sản xuất. Theo Gurman, Apple vẫn đang làm việc với các nhà cung cấp và đối tác lắp ráp để hoàn thiện sản phẩm. Dù Foxconn tại Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng, Ấn Độ cũng được cân nhắc như một trung tâm sản xuất tiềm năng.

Việc chuyển dịch một phần dây chuyền sang Ấn Độ phù hợp với chiến lược đa dạng hóa sản xuất của Apple, nhằm giảm rủi ro trước biến động chính trị và kinh tế toàn cầu. Báo cáo ngày 18/9 cho biết Apple đã tiến hành sản xuất thử nghiệm tại Đài Loan trước khi nhân rộng quy trình này tại Ấn Độ.

Dù vậy, Táo khuyết vẫn phải giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới nhà cung cấp địa phương để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của một sản phẩm hoàn toàn mới.