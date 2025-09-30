Hình ảnh gây sốt của Podolski

Tiền đạo Lukas Podolski tạo sự chú ý khi xuất hiện trên khu vực khán đài của nhóm CĐV Gornik Zabrze để cổ vũ đồng đội thi đấu.

Podolski (đội nón) khoe hình ảnh gây sốt mạng xã hội.

Trong trận đấu giữa Gornik Zabrze và Cracovia tại giải VĐQG Ba Lan hôm 28/9, Podolski không có tên trong danh sách ra sân do chấn thương bắp chân. Thay vì ở nhà hoặc ngồi trên khu khán đài dành cho cầu thủ, cựu tuyển thủ Đức bất ngờ xuất hiện ở khu vực khán đài dành cho CĐV Gornik Zabrze.

Không chỉ hòa mình vào không khí cuồng nhiệt, tiền đạo 40 tuổi còn cởi trần giữa thời tiết 9 độ C. Hình ảnh Podolski hò hét, nhảy múa cùng các CĐV nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông Ba Lan.

Trên tài khoản Instagram có 5,7 triệu người theo dõi, Podolski chia sẻ loạt ảnh cùng dòng chú thích: “Cùng các Torcida Gornik (tên nhóm CĐV Gornik Zabrze). Đam mê không thể tin được. Đây mới là bóng đá!”.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, kết quả giúp Gornik Zabrze tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn chính Cracovia đúng 1 điểm. Điều đáng chú ý là chỉ một tuần trước đó, Podolski từng lên khu vực khán đài cổ vũ các đồng đội trong trận thắng 3-2 trước Widzew Lodz, nhưng khi đó anh vẫn mặc áo.

Podolski khoác áo Gornik Zabrze từ năm 2021. Dù sinh ra tại Đức, anh có gốc gác gia đình ở Ba Lan và là fan của Gornik Zabrze.

Trước khi trở về Ba Lan thi đấu, Podolski từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan và Galatasaray. Trong mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp (2011/12), Podolski ghi 18 bàn sau 29 lần ra sân tại Bundesliga cho FC Koln.

