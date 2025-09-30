Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hình ảnh gây sốt của Podolski

  • Thứ ba, 30/9/2025 07:54 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Tiền đạo Lukas Podolski tạo sự chú ý khi xuất hiện trên khu vực khán đài của nhóm CĐV Gornik Zabrze để cổ vũ đồng đội thi đấu.

Podolski (đội nón) khoe hình ảnh gây sốt mạng xã hội.

Trong trận đấu giữa Gornik Zabrze và Cracovia tại giải VĐQG Ba Lan hôm 28/9, Podolski không có tên trong danh sách ra sân do chấn thương bắp chân. Thay vì ở nhà hoặc ngồi trên khu khán đài dành cho cầu thủ, cựu tuyển thủ Đức bất ngờ xuất hiện ở khu vực khán đài dành cho CĐV Gornik Zabrze.

Không chỉ hòa mình vào không khí cuồng nhiệt, tiền đạo 40 tuổi còn cởi trần giữa thời tiết 9 độ C. Hình ảnh Podolski hò hét, nhảy múa cùng các CĐV nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông Ba Lan.

Trên tài khoản Instagram có 5,7 triệu người theo dõi, Podolski chia sẻ loạt ảnh cùng dòng chú thích: “Cùng các Torcida Gornik (tên nhóm CĐV Gornik Zabrze). Đam mê không thể tin được. Đây mới là bóng đá!”.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, kết quả giúp Gornik Zabrze tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn chính Cracovia đúng 1 điểm. Điều đáng chú ý là chỉ một tuần trước đó, Podolski từng lên khu vực khán đài cổ vũ các đồng đội trong trận thắng 3-2 trước Widzew Lodz, nhưng khi đó anh vẫn mặc áo.

Podolski khoác áo Gornik Zabrze từ năm 2021. Dù sinh ra tại Đức, anh có gốc gác gia đình ở Ba Lan và là fan của Gornik Zabrze.

Trước khi trở về Ba Lan thi đấu, Podolski từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan và Galatasaray. Trong mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp (2011/12), Podolski ghi 18 bàn sau 29 lần ra sân tại Bundesliga cho FC Koln.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Podolski Lukas Podolski Podolski

  • Lukas Josef Podolski

    Lukas Josef Podolski

    Lukas Josef Podolski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức gốc Ba Lan, thường thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FC Koln nhưng sự nghiệp của anh chỉ thực sự bước lên đỉnh cao mới sau khi chuyển tới khoác áo những đội bóng hàng đầu châu Âu như Bayern Munich (2006-2009) hay Arsenal (2012-2015). Trong màu áo tuyển Đức, Podolski đã có 130 lần ra sân và ghi được 49 bàn thắng. Thành tích lớn nhất của anh trên bình diện quốc tế phải kể đến chức vô địch World Cup 2014.

    Bạn có biết: Podolski là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần tuyển Đức tham dự Euro 2004.

    • Ngày sinh: 4/6/1985
    • Nơi sinh: Gliwice, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.82 m

Đọc tiếp

Ngoi sao bi Xabi Alonso lang quen hinh anh

Ngôi sao bị Xabi Alonso lãng quên

1 giờ trước 06:34 30/9/2025

0

Brahim Diaz từng được xem là một trong những quân bài quan trọng trong đội hình của Real Madrid nhưng lại dần đánh mất chỗ đứng. 

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý