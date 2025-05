Hình ảnh gây sốt của Duy Mạnh trước dàn sao MU

Tối 28/5, trận giao hữu giữa đội ASEAN All Stars và MU tại sân Bukit Jalil để lại khoảnh khắc khó quên với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh rạng rỡ cầm chiếc cúp chiến thắng trong khi dàn sao MU lặng lẽ, buồn bã đứng nhìn, nhanh chóng gây bão trên khắp các trang mạng xã hội.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội ASEAN All Stars, với sự góp sức của 4 tuyển thủ Việt Nam gồm Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Vĩ và Hai Long. Chiến thắng càng thêm ý nghĩa khi đối thủ là “Quỷ đỏ” danh tiếng nước Anh nhưng đang trải qua mùa giải đầy khó khăn, bết bát.

Khoảnh khắc các ngôi sao MU lộ sự thất vọng, trong đó có Bruno Fernandes, Mason Mount và Casemiro, đối lập hoàn toàn với sự hân hoan của tuyển thủ Việt Nam, là hình ảnh tiêu biểu tình cảnh hiện tại của MU, đồng thời thể hiện sự tự hào của Đông Nam Á trước đối thủ tầm cỡ thế giới.

Trên mạng xã hội, cộng đồng fan bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á không ngớt lời khen ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ. Nhiều bình luận thể hiện sự tự hào, đồng thời cũng xót xa cho tình hình sa sút của MU.

"Duy Mạnh và các đồng đội đẩy MU vào trạng thái hụt hẫng", "Một chiến thắng tuyệt vời cho bóng đá Đông Nam Á", "Casemiro có lẽ cũng không ngờ tới điều này", "Fernandes chán nản lắm rồi"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Trên sân Bukit Jalil, ASEAN All Stars chơi hay khiến nhà đương kim á quân Europa League thi đấu khá rời rạc và chấp nhận thua với tỷ số 0-1. Thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ có thêm trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) ngày 30/5 trước khi trở lại Anh.

