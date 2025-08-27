Hình ảnh đẹp của Khánh Vy, Khả Ngân ở lễ diễu hành

|
Chiều 27/8, hàng trăm nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Tuấn Cry, Lương Thu Trang, Á hậu Châu Anh, Trúc Linh, Dương Hoàng Yến... xuất hiện ở điểm tập kết Quán Thánh, Hà Nội để tham gia buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tối cùng ngày. Trong trang phục áo dài hoặc các trang phục truyền thống khác, nghệ sĩ góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước tới khán giả trẻ.
|
Tăng Duy Tân chủ động xin Cục trưởng Xuân Bắc được tham gia sự kiện trọng đại lần này. Anh giải thích: “Người dân 2 bên đường tạo cho tôi cảm giác rất vui vẻ, tự hào khi được là một phần của dân tộc Việt Nam. Cảm giác được đứng ở đây khác rất nhiều so với những lần đứng trên sân khấu. Bởi, hôm nay tôi xuất hiện ở đây không phải với tư cách ca sĩ, người nổi tiếng mà là một người cháu của Bác Hồ, người con của đất nước Việt Nam. Âm nhạc là một phần của văn hóa và nếu dùng âm nhạc tốt sẽ góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới gần khán giả quốc tế. Tôi tự hào khi qua âm nhạc, tôi cũng đã góp phần nhỏ bé. Khán giả của tôi ở nước ngoài đã bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam, ban đầu là âm nhạc và sau đó là những yếu tố khác, thậm chí cả lịch sử”.
|
Khả Ngân chụp ảnh cùng diễn viên Bảo Thanh. Khả Ngân cho biết ra Hà Nội để tham gia các hoạt động hướng tới A80 từ 24/8. Nữ diễn viên nằm trong khối 80 nghệ sĩ biểu diễn ở đêm nhạc tối 2/9. Tuy nhiên, chiều 27/8, Khả Ngân được ban tổ chức đưa ra điểm tập kết Quán Thánh cùng khối nghệ sĩ để tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. “Khi đi thu âm và tập luyện cùng mọi người, được nghe ca khúc hào hùng, tôi rất xúc động, trái tim thổn thức. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một concert quốc gia có quy mô lớn như thế này. Do đó, trong lần này tôi giữ sức khỏe thật tốt, tập luyện nghiêm túc cùng tinh thần yêu nước để có thể hoàn thành màn trình diễn tốt nhất có thể và góp phần công sức nhỏ bé trong sự kiện lần này”, Khả Ngân chia sẻ.
|
Tuấn Cry, chủ nhân bản hit Bắc Bling hạnh phúc khi được gặp gỡ đồng nghiệp trong sự kiện. Nhạc sĩ chia sẻ anh không ngờ bản thân có được cơ hội quý giá này, thậm chí đứng hàng đầu trong khối nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành. "Mãi mới có một sự kiện đặc biệt, ý nghĩa như thế này để bà con, người dân cùng thưởng thức, được tự hào, hòa vào bầu không khí yêu quê hương, dân tộc, thậm chí truyền cảm hứng mạnh mẽ tới giới trẻ", Tuấn Cry bày tỏ.
|
Như tất cả đồng nghiệp, Bảo Hân thấy vinh dự, tự hào khi được là một phần của lễ diễu binh, diễu hành. Trong những ngày tập luyện, thời tiết nắng nóng, tới buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, trời đổ mưa. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tinh thần của Bảo Hân. “Tôi có lo lắng về việc bản thân có làm tốt không. Nếu làm không tốt, mình có thể ảnh hưởng tới khối nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi không quá áp lực mà coi đó là động lực để cố gắng hết sức”, Bảo Hân bày tỏ.
|
Hoa hậu Lương Thùy Linh và Tiểu Vy khi chụp ảnh cùng người hâm mộ. Những ngày qua, nghệ sĩ Việt bằng nhiều cách khác nhau đã góp công, góp sức để khơi dậy lòng yêu nước, biết ơn dành cho thế hệ đi trước đã hy sinh vì hòa bình dân tộc. Họ tham gia các sự kiện, concert quốc gia hoặc phát hành sản phẩm riêng về đề tài quê hương, đất nước. Đây là hành động ý nghĩa trong thời điểm cả nước đang hướng về lễ diễu binh, diễu hành.
|
Diễn viên Trương Quỳnh Anh và MC Khánh Vy chọn áo dài khi xuất hiện tại buổi lễ quan trọng của đất nước. Cả hai trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng vẫn rạng rỡ.
|
Hai 2 á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2024 Châu Anh và Trúc Linh cũng tham gia diễu hành. Châu Anh được biết đến là một quân nhân. Cô là thiếu úy, công tác tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Do đó, sự xuất hiện lần này trong buổi lễ càng có ý nghĩa đặc biệt với Châu Anh.
|
Một diễn viên kỳ cựu hạnh phúc khi được các khán giả chào đón, cổ vũ. Với ông và tất cả nghệ sĩ, việc được tham gia đoàn diễu hành là vinh dự lớn lao, là niềm tự hào không thể quên trong suốt cuộc đời.
|
Lương Văn Mạnh (sinh năm 2000, công tác tại Nhà hát Sân khấu Quốc gia Việt Nam) chia sẻ: “Tôi thấy rất may mắn, vui mừng khi một người trẻ như tôi được tham gia lễ diễu binh, diễu hành lớn như thế này. Trước đó, tôi hồi hộp, thậm chí lo lắng, nhiều lần không ngủ được. Mỗi lần nghe tới diễu binh, diễu hành, tôi theo thói quen là bật dậy để đi tập luyện luôn. Tôi luôn trong tinh thần tập luyện bất cứ lúc nào”.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra ấn phẩm 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'
Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.
Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình.