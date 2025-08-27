Hình ảnh đẹp của Khánh Vy, Khả Ngân ở lễ diễu hành

Tăng Duy Tân chủ động xin Cục trưởng Xuân Bắc được tham gia sự kiện trọng đại lần này. Anh giải thích: “Người dân 2 bên đường tạo cho tôi cảm giác rất vui vẻ, tự hào khi được là một phần của dân tộc Việt Nam. Cảm giác được đứng ở đây khác rất nhiều so với những lần đứng trên sân khấu. Bởi, hôm nay tôi xuất hiện ở đây không phải với tư cách ca sĩ, người nổi tiếng mà là một người cháu của Bác Hồ, người con của đất nước Việt Nam. Âm nhạc là một phần của văn hóa và nếu dùng âm nhạc tốt sẽ góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới gần khán giả quốc tế. Tôi tự hào khi qua âm nhạc, tôi cũng đã góp phần nhỏ bé. Khán giả của tôi ở nước ngoài đã bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam, ban đầu là âm nhạc và sau đó là những yếu tố khác, thậm chí cả lịch sử”.