Hình ảnh cuối cùng của Choi Jung Woo trước khi mất

Diễn viên quá cố vừa kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật vào năm nay. Trước khi qua đời, ông vẫn năng nổ đóng phim, khi xuất hiện liên tiếp trong hai tác phẩm truyền hình. Trong dự án cổ trang The tale of lady Ok (2024-2025), Choi Jung Woo thủ vai Park Jun Gi - một quan lại đầy mưu mô và bị bắt do tội tham nhũng. Cùng thời điểm, Choi Jung Woo cũng tham gia một vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình ăn khách Who Is She. Ảnh: IDN Times.