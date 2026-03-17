Hilux Pro - bán tải mạnh mẽ cho công việc, tiện nghi cho gia đình

Với thiết kế mới, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, Hilux Pro đang mở rộng vai trò của mẫu bán tải trong đời sống.

Trong nhiều năm, Toyota Hilux được biết đến như một trong những mẫu bán tải bền bỉ trên thị trường. Với nhiều khách hàng làm kinh doanh, xây dựng hay thường xuyên di chuyển trên địa hình phức tạp, Hilux không chỉ là phương tiện mà còn là bạn đồng hành đáng tin cậy.

Ở thế hệ mới, mẫu xe này trở lại với diện mạo mới cùng khối động cơ mạnh mẽ. Nếu Hilux Trailhunter - phiên bản cao cấp nhất, là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích khám phá những cung đường, thì Hilux Pro là lựa chọn dành cho khách hàng mua xe phục vụ công việc hoặc nhu cầu tải nặng. Với mức giá từ 706 triệu đồng, phiên bản này nằm trong khả năng tài chính của nhiều khách hàng, trở thành mẫu xe đáp ứng cả hai mục đích sử dụng cho công việc và gia đình.

Ngoại thất của Hilux thế hệ mới mang phong cách Cyber Sumo, thay vì vẻ ngoài trung tính như trước. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 3D kích thước lớn cùng logo Toyota dập nổi mang hơi hướm toàn cầu, gợi liên tưởng đến những mẫu bán tải cỡ lớn của hãng như Tacoma hay Tundra. Theo nhà sản xuất, ngôn ngữ thiết kế Cyber Sumo được áp dụng nhằm nhấn mạnh sự mạnh mẽ và khả năng chinh phục địa hình của mẫu xe này. Những chi tiết như hốc gió trên nắp capo, ốp hông hay bộ mâm 17 inch sơn đen trên bản Pro tạo nên vẻ ngoài thể thao và khỏe khoắn.

Hilux Pro tại sự kiện ra mắt hôm 29/1. Ảnh: TMV.

Không chỉ thay đổi về thiết kế ngoại thất, Hilux Pro còn được nâng cấp đáng kể trong khoang nội thất, lấy cảm hứng từ mẫu SUV cao cấp của Toyota. Màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại thông minh, cửa sổ điều chỉnh điện một chạm chống kẹt, hệ thống lọc không khí PM2.5, sạc không dây hay hộc để đồ được thiết kế thông minh giúp tối ưu diện tích sử dụng, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng. Nhờ đó, Hilux không còn đơn thuần là chiếc xe phục vụ công việc, mà còn đủ tiện nghi cho cả gia đình.

Ở khía cạnh vận hành, Hilux Pro vẫn giữ vững các giá trị từng làm nên tên tuổi. Động cơ diesel 2.8L tăng áp với công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm mang lại sức mạnh vận hành vượt trội trong phân khúc. Sức kéo lớn, khả năng chịu tải cao cùng nền tảng khung gầm rời linh hoạt và cứng vững giúp mẫu xe này mạnh mẽ trong công việc, đặc biệt là công việc nặng nhọc đòi hỏi sức bền. Bởi vậy, từ khi ra mắt, Hilux Pro đã vào tầm ngắm của nhiều khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, nông lâm nghiệp và kinh doanh vận tải chở hàng.

Hilux Pro cho sức mạnh vận hành vượt trội. Ảnh: TMV.

Bên cạnh sức mạnh vận hành, yếu tố an toàn cũng được Toyota chú trọng trên Hilux Pro. Mẫu xe này được trang bị nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử…

Theo một số chuyên gia trong ngành ôtô, khi sở hữu Hilux Pro, khách hàng không chỉ có trong tay chiếc xe với thiết kế đẹp mắt mang hơi hướm SUV hiện đại, mà còn được hưởng giá trị “di sản” vốn làm nên tên tuổi của xe Toyota. Đó là sự bền bỉ, chất lượng và đáng tin cậy trong suốt hành trình gắn bó - yếu tố giúp mẫu xe duy trì sức hút với nhóm khách hàng đề cao tính thực dụng.

Không gian nội thất Hilux Pro. Ảnh: Toyota Nankai Hải Phòng.

Sự kết hợp này giúp Hilux Pro trở thành lựa chọn phù hợp nhiều nhóm khách hàng. Ban ngày, xe có thể đồng hành chủ nhân trên công trình, cung đường gồ ghề phục vụ chuyên chở hàng hóa, tạo ra giá trị kinh tế. Cuối tuần, xe lại trở thành “ngôi nhà di động” gắn kết gia đình trong chuyến dã ngoại, trải nghiệm cuộc sống. Với nhiều người dùng, đó là giá trị lớn nhất của Hilux Pro - “chiến binh” bền bỉ cho công việc và góp phần vun đắp tổ ấm.

Sau một tháng mở bán, Hilux vươn lên dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam với doanh số 871 xe, đồng thời cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota. Hilux được dự đoán tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, đặc biệt khi nguồn cung được ổn định cùng giá bán hấp dẫn bậc nhất phân khúc, từ 632-903 triệu đồng, tùy phiên bản.