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Xuất bản

Hiệu sách của nhà văn Nobel Han Kang đóng cửa

  • Thứ năm, 9/7/2026 16:17 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Hiệu sách độc lập "Onul Books" tại Seoul do nhà văn đoạt giải Nobel Văn học Han Kang thành lập chính thức dừng hoạt động sau 8 năm vận hành liên tục.

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Bà Han Kang, chủ nhân Nobel Văn học 2024. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Onul Books - nhà sách do Han Kang sáng lập - ngày 7/7 là ngày kinh doanh cuối cùng của hiệu sách này tại địa điểm thuộc khu Tongui, Seochon (Seoul, Hàn Quốc).

Đây là không gian có diện tích hơn 33 m2, được vận hành theo mô hình hiệu sách độc lập kết hợp các chương trình câu lạc bộ sách, đọc sách theo mùa và các lớp học viết. Cơ sở này mở cửa lần đầu vào tháng 9/2018 tại khu Yangjae trước khi chuyển về địa bàn Seochon vào năm 2023.

Theo Korea Herald, hiệu sách cho biết hành trình của Onul Books sẽ tạm dừng và đơn vị chưa quyết định thời gian hay địa điểm mở cửa trở lại. Khi mới thành lập, nhà văn Han Kang là người trực tiếp tuyển chọn các đầu sách và lên kế hoạch cho những buổi giao lưu văn học.

Sau khi bà đoạt giải Nobel Văn học vào tháng 10/2024, lượng khách tham quan đổ về đây tăng đột biến, khiến cửa hàng từng phải tạm thời đình chỉ hoạt động. Từ năm 2021, nhà văn Han Kang đã rút khỏi việc điều hành hàng ngày và hiện chỉ còn tên trong ban giám đốc.

Về nguyên nhân đóng cửa, tờ The Korea Times dẫn lời phát biểu của nhà văn Han Kang tại buổi đọc sách cuối cùng với độc giả vào ngày 7/7. Bà cho biết tòa nhà chứa hiệu sách đã được bán và toàn bộ người thuê nhà nhận được yêu cầu phải chuyển đi trước tháng 7. Lịch trình lưu trú lâu ngày ở nước ngoài cũng khiến bà chưa thể tìm kiếm một địa điểm mới trong ngắn hạn.

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Độc giả xếp hàng dài bên ngoài hiệu sách Onul vào tháng 10/2024 sau khi Han Kang đoạt giải Nobel Văn học 2024. Ảnh: Yonhap.

Han Kang bày tỏ: “Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối khi phải chứng kiến ​​hiệu sách đóng cửa, tôi lại cảm thấy biết ơn nhiều hơn là buồn. Cảm giác như một phép màu khi tôi có thể tiếp tục công việc này trong suốt 8 năm qua”.

Sự kiện này thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc về áp lực của làn sóng chỉnh trang đô thị (gentrification) tại trung tâm Seoul, nơi giá trị bất động sản tăng cao đẩy các không gian văn hóa ra khỏi khu vực.

Tờ Hankyoreh dẫn nguồn tin từ các chuyên gia trong ngành xuất bản cho biết tòa nhà nơi hiệu sách hoạt động đã thay đổi chủ sở hữu, đồng thời giá bất động sản ở khu vực xung quanh tăng mạnh sau khi nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel.

Đại diện nhà xuất bản Maum Sanchaek, đơn vị từng đồng hành và quản lý không gian hiệu sách, bày tỏ sự tiếc nuối khi nói về ký ức đối với không gian trưng bày sách theo đề xuất cá nhân của tác giả. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên logo của Onul Books được in trên mỗi cuốn sách được bán ra từ đây", đại diện đơn vị nói thêm.

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Trân trọng.

Đức An

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  • Giải Nobel

    Giải Nobel

    Giải Nobel được đặt theo tên của nhà phát minh, kỹ sư Afred Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển (trừ giải hòa bình tổ chức ở Oslo, Na Uy). Mỗi người đoạt giải sẽ được nhận huy chương vàng, bằng tốt nghiệp và một khoản tiền được quyết định bởi Quỹ Nobel.

    Bạn có biết: Từ năm 1901 đến năm 2016, giải thưởng Nobel đã được trao tặng 579 lần cho 911 người và các tổ chức.

    • Lần đầu tiên: 1901
    • Được trao bởi: Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Viện Karolinska, Hội đồng Nobel Na Uy

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