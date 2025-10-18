Hiện tượng Joao Pedro bị giải mã?

Sau khởi đầu bùng nổ, tiền đạo Joao Pedro của Chelsea liên tục tịt ngòi trong các trận gần đây.

Pedro sa sút phong độ.

Chân sút người Brazil đang rơi vào tình cảnh đáng báo động khi không có nổi một cú sút nào trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sự sa sút này càng khiến người hâm mộ lo lắng, bởi chỉ cách đây không lâu, Pedro từng được xem là niềm hy vọng lớn trên hàng công "The Blues".

Pedro khởi đầu mùa giải ấn tượng, góp dấu giày trong hành trình đưa Chelsea lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2025. Tuy nhiên, giai đoạn bùng nổ qua đi. Lần gần nhất tiền đạo người Brazil ghi bàn cho Chelsea là ngày 30/8, trong trận gặp Fulham tại Premier League.

Điều đáng ngại không chỉ nằm ở việc Pedro tịt ngòi, mà còn ở những con số thống kê phía sau. Bản đồ nhiệt cho thấy Pedro thường có xu hướng lùi sâu như một "số 10" thay vì thường trực trong vòng cấm đối phương.

Sự vắng mặt của Cole Palmer khiến Chelsea thiếu đi một mắt xích sáng tạo, buộc Pedro phải chơi thấp, qua đó không còn tạo đủ áp lực lên hàng thủ đối phương.

Pedro phải cải thiện phong độ. Ảnh: Reuters.

Kể từ sau trận gặp Fulham, Pedro tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trong 6 trận, và không cú sút nào đi trúng đích. Với vai trò tiền đạo cắm trong hệ thống của HLV Enzo Maresca, hiệu suất này bị đánh giá là “thảm họa”. Anh chỉ tạo ra 0,1 bàn thắng kỳ vọng (xG) và 0,4 kiến tạo kỳ vọng (xGA) trong giai đoạn vừa qua.

Điều khiến người hâm mộ Chelsea thực sự lo lắng là ngay cả khi chơi như một "số 10", Pedro cũng không để lại dấu ấn. Trong bối cảnh một trung phong khác là Liam Delap chấn thương, sự sa sút của Pedro càng khiến áp lực dồn lên HLV Maresca.

