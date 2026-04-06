Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực, 4 người chết

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực lề bên hồ Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) khiến ít nhất 4 người chết, nhiều người bị thương.

Chiều 6/4, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng xã đã có mặt tại hiện trường, tập trung tiến hành cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã này khiến ít nhất 4 người chết và 11 người bị thương. Trong ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp.
Tại hiện trường, chiếc xe khách bể, nát tan tành sau khi lao xuống vực. Ảnh: Người dân cung cấp.
Lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường.
Chiếc xe khách gặp nạn được cẩu lên. Ảnh: Người dân cung cấp.
Người dân có mặt hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.
Các nạn nhân tử vong được người dân đưa ra khỏi xe. Ảnh: Người dân cung cấp.
Biển số xe khách gãy rời khỏi xe.

Chiều 6/4, một xe khách 29 chỗ lưu thông qua khu vực gần hồ Bàu Trắng, xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ lao xuống vực, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 12 người bị thương.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News thông tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.716 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ). Vị trí này nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng.

Xe khách mang biển số 86H-045.61 đi tới vị trí trên thì lao xuống vực và bị lật. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

"Theo thông tin tôi nhận được là có tổng cộng 18 người trên xe gặp nạn. Hiện tại đã có 4 người chết, 11 người bị thương. Lực lượng chức năng đang cẩu xe bị nạn lên để tìm kiếm những người bị nạn khác", ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, cho biết.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, có 4 người tử vong.

Thiên Trang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

