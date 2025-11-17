Thời điểm trên, xe khách Phương Trang, biển số TP.HCM, chở 32 người chạy trên đèo Khánh Lê chạy hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Nha Trang ( Khánh Hòa ) ra Quảng Ngãi . Khi đến địa phận thuộc Nam Khánh Vĩnh, khu vực đèo bị sạt lở, lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp.

Theo lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người chết (3 nam, 3 nữ), trong đó đã được đưa ra khỏi xe 4 người, hai nạn nhân còn kẹt lại dưới lớp đất đá, chưa thể cứu hộ ra ngoài. Tại hiện trường, phần đầu ôtô vị trí cabin bị đất đá đổ xuống làm tách rời. Phía bên phải của thân xe cũng bị nhiều khối đá rơi từ trên cao làm biến dạng.

Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường. Trong đêm lực lượng chức năng đã đưa được 3 thi thể ra khỏi xe.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 19 người trên xe khách bị thương. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều ngay hai xe cứu nạn cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ tới điểm xảy ra sự cố, phối hợp lực lượng tại chỗ.

Trong 6 người tử vong, 4 nạn nhân được chở tới bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và tỉnh Khánh Hoà. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết trong số nạn nhân cấp cứu, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật. 16 người còn lại bị thương phần đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo công an tỉnh đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ.

Hiện thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa vẫn đang có mưa rất to. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh có mưa vừa đến rất to với tổng lượng 80-150 mm; vùng miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng trên 80 mm trong 3 giờ.

Thông tin cập nhật về sự cố sạt lở trên đèo Khánh Lê: Sáng nay (17/11), UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ vùi lấp xe khách trên đèo Khánh Lê làm 6 người tử vong, 18 người bị thương.

Mưa lớn khiến đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C sạt lở, đất đá vùi lấp xe khách làm ít nhất 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người, trong đó có 6 người tử vong; 13 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.