Hiện trạng dự án NƠXH khiến hàng nghìn người chật vật nộp hồ sơ online

Do mỗi ngày chủ đầu tư chỉ tiếp nhận số ít hồ sơ, khiến khách hàng "kêu trời". Ví như sáng ngày 25/10, chủ đầu tư chỉ nhận 35 hồ sơ nhưng lúc cao điểm có gần 4.000 khách hàng chờ nộp. CTCP BIC Việt Nam, đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết đến nay đã hỗ trợ cấp gần 10.000 mã hồ sơ khách hàng và có khoảng 1.400 trường hợp đã nộp được hồ sơ online. Công ty cho rằng không chủ đầu tư nào có đủ nhân lực vật lực thu và chấm và loại gần 10.000 hồ sơ.