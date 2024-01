Hiền Hồ: 'Ai bênh tôi đều bị phản ứng'

Trong một livestream mới đây, Hiền Hồ được hỏi về những tấm hình thân mật với người đàn ông đã có gia đình gây xôn xao đầu năm 2023. Về vấn đề này, nữ ca sĩ trả lời: "Mấy ảnh đó ở đâu ra à, thôi bỏ qua chuyện đó đi, đi hỏi người đàn ông ấy".

Về việc Trịnh Thăng Bình từng bị chỉ trích, khán giả quay lưng vì chụp ảnh chung với Hiền Hồ, giọng ca Khóc ở trong club bày tỏ cô thấy buồn và tội cho đồng nghiệp.

"Bây giờ ai bênh hay nói gì về tôi đều bị mọi người phản ứng, thật sự rất tội. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ biết đứng nhìn xuôi theo dòng nước", cô nói.

“Tôi chấp nhận mất hết mọi thứ, không còn liên quan gì tới hình ảnh trước đây nữa. Mọi thứ đổ vỡ hết rồi. Ngày xưa, tôi rụt rè, không biết có nên làm vậy không. Do đó, mọi người nghĩ tôi hơi ngây thơ”, cô nói.

Ngoài ra, cuối năm 2023, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn Hiền Hồ lộ clip dài hơn 10 phút. Trong livestream mới đây, nữ ca sĩ lần đầu trả lời vấn đề này. Cô khẳng định không có chuyện lộ clip.

“Mọi người tự dựng lên rồi mang tiếng tôi. Không có clip nào đâu, đừng tìm nữa. Tôi không ra vẻ hồn nhiên. Mọi người không thích tôi nên cứ nghĩ tôi tỏ vẻ ngây thơ nhưng xưa rồi tôi vẫn vậy mà”, Hiền Hồ nói.

Khi bị tố là tiểu tam, Hiền Hồ cho biết chuyện tình cảm không thể do một mình cô xây dựng. Hiền Hồ thừa nhận bản thân đã sai, muốn làm lại cuộc đời và không còn liên quan đến chuyện cũ.

Theo Hiền Hồ, cô đã bị hủy show, tẩy chay và sống trong hoang mang, dằn vặt. Do đó, hiện giờ, cô chỉ biết bước tiếp và sửa sai.

Những chia sẻ trên tiếp tục làm dấy lên tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ như thể đang thách thức dư luận. Trước phản hồi trái chiều của khán giả, Hiền Hồ bày tỏ: "Em muốn được tiếp tục sống và hoàn thiện. Em không thách thức mà tiếp thu".

