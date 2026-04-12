Hiện đại hóa phương thức quản trị, xây dựng nền hành chính phục vụ

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 12/4, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Dự sự kiện có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Diễn văn kỷ niệm nêu rõ, cách đây 80 năm, thi hành Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng toàn quốc thành “Việt Nam Công an vụ.”

Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã ra Nghị định số 121/NGD quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của “Việt Nam Công an vụ.”

Ngày 18/4 hằng năm trở thành ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trong suốt chặng đường 80 năm, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã không quản ngại hy sinh, tô thắm thêm sắc xanh áo lính Cảnh sát quản lý hành chính trong lòng nhân dân.

Cảnh sát quản lý hành chính đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (3 lần); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất...

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nguyện phát huy truyền thống, tiếp tục nỗ lực, lập nhiều chiến công hơn nữa, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Ba nhất "kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất" của lực lượng Công an nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ đã ôn lại những dấu ấn, chiến công và những cống hiến thầm lặng trong hành trình 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng thời tỏ rõ quyết tâm phát huy truyền thống, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban tổ chức đã công bố Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong 80 năm qua, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Trong kháng chiến, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã làm tốt việc tổ chức, quản lý dân cư; bảo đảm trật tự, kiểm soát, nắm các đối tượng, làm sạch địa bàn, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ cho biết sau khi đất nước thống nhất, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã góp phần quan trọng khôi phục trật tự xã hội, củng cố nền tảng quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và cùng các lực lượng khác làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực phản động, thù địch.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực như: Quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu; giữ gìn trật tự công cộng; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo được những dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa phương thức quản lý và nền hành chính nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử; tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 là những thành tựu xuất sắc.

Theo Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo bước chuyển căn bản sang quản lý số, quản trị số, phục vụ số; hình thành phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, kết nối, chia sẻ và xác thực điện tử; tạo nền tảng để cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian, chi phí, nâng cao tính công khai, minh bạch, chính xác và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

“Đây là đóng góp rất to lớn đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số,” Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong suốt chặng đường 80 năm qua là kết tinh của sự hy sinh, cống hiến to lớn, không ngừng nghỉ của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý trong kỷ nguyên phát triển mới, sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phương thức quản trị, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Chỉ rõ trách nhiệm to lớn, vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa phương thức quản trị và nền hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự là cốt lõi; kiến tạo phát triển là trọng tâm; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại.

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội, thực hiện phương châm đi trước, mở đường cho đổi mới, bảo đảm kỷ cương, an ninh, an toàn; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản lý hành chính và quản trị dữ liệu, chuyển đổi số; gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời, đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp, an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Phát huy tích cực vai trò cơ quan thường trực giúp việc Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ, nhất là mới đây, Chính phủ giao Bộ Công an làm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy, phương pháp làm việc, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "quản trị quốc gia hiện đại, khoa học", từ xử lý theo lối hành chính sang tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, dựa trên dữ liệu.

Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu công nghệ, có tư duy số, kỹ năng số, có tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực làm việc trong môi trường quản trị hiện đại.

Đồng thời, phải tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, tiếp thu, làm chủ tri thức, công nghệ tiên tiến; coi trọng nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; vừa phát triển mạnh mẽ các tiện ích số, dịch vụ số, vừa giữ vững an ninh, an toàn, trật tự, chủ quyền quốc gia trong không gian số.

Cho rằng, những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong 80 năm qua là niềm tự hào chung của lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng và kỳ vọng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng cống hiến, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hiện đại hóa phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính phục vụ, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.