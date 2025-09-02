Hiểm họa từ Labubu ‘dỏm’

Giới chức nhiều quốc gia đang mạnh tay ngăn chặn làn sóng hàng giả theo sau cơn sốt búp bê Labubu, khi những sản phẩm này vừa vi phạm sở hữu trí tuệ vừa gây rủi ro về sức khỏe.

Cơn sốt búp bê Labubu đã mở đường cho làn sóng hàng giả trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.

Cơn sốt búp bê Labubu đã mở đường cho làn sóng hàng giả trên toàn thế giới, theo New York Times.

Những sản phẩm đạo nhái này - được gọi là Lafufu - nhận khiếu nại từ hàng trăm người mua, đồng thời trở thành tâm điểm truy quét của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và hải quan ở nhiều châu lục, cũng như công ty Pop Mart - đơn vị sản xuất Labubu từ năm 2019.

Giới chức các nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro an toàn và những hóa chất độc hại tiềm ẩn có trong Lafufu.

Chiến dịch trấn áp

Búp bê Labubu trở thành cơn sốt trên toàn cầu sau khi ngôi sao K-pop Lisa của Blackpink đăng ảnh trên mạng xã hội. Labubu đã thúc đẩy doanh thu của Pop Mart tăng vọt, khi doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt hơn 1,9 tỷ USD , vượt qua cả doanh thu cả năm 2024.

Thành công này được thúc đẩy bởi cách Pop Mart bán những con búp bê. Sản phẩm của Pop Mart thường đựng trong “túi mù”, khi người mua sẽ không biết mình nhận được phiên bản nào cho tới khi mở hộp. Song chính yếu tố tạo nên sự phấn khích này lại là nguyên nhân thúc đẩy hàng giả lan tràn trên thị trường.

Tại Anh, Viện Tiêu chuẩn Thương mại Đặc quyền - tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với chính phủ về các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng - ban hành “cảnh báo khẩn cấp” trước sự gia tăng của Labubu giả.

Viện này cho biết hàng giả được “sản xuất kém chất lượng tại các cơ sở không an toàn” và có thể chứa các hóa chất độc hại "gây tổn hại suốt đời cho sức khỏe trẻ em”. Các nhóm của viện đã thu giữ hàng nghìn con búp bê từ các cửa hàng ở Anh và Scotland. Viện cũng cho biết thêm họ đang điều tra tình trạng tràn lan hàng giả liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức.

Labubu treo trên túi xách Hermès ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 7, các phương tiện truyền thông Cyprus đưa tin hải quan nước này đã đột kích nhắm vào Labubu giả, thu giữ hơn 1.300 con búp bê và sản phẩm giả khác.

Trong khi đó, vào tuần trước, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ ra lệnh thu giữ hàng nghìn con búp bê giả tại các cảng, nhấn mạnh Lafufu vi phạm lệnh cấm lắp ghép các bộ phận nhỏ vào đồ chơi trẻ em dưới 3 tuổi, "dễ vỡ" và "có nguy cơ gây nghẹn và tử vong nghiêm trọng".

Tổ chức Better Business Bureau cũng ra khuyến nghị về những sản phẩm giả mạo sau khi hàng loạt khiếu nại chất đống trên công cụ "theo dõi lừa đảo" của họ. Tính đến ngày 26/8, tìm kiếm với từ khóa "Labubu" đã cho ra hơn 100 khiếu nại.

Một số người đã lên tiếng về những mối nguy hiểm này. Một phụ nữ ở bang Virginia (Mỹ) kể lại gần đây, cô đã mua 6 con búp bê từ một người nhận buôn Labubu chính hãng. Tuy nhiên, tất cả đều bị lỗi, có con thậm chí còn không có tay. Tương tự, một người khác ở California (Mỹ) hôm 12/8 cho biết một người bán hàng hứa hẹn gửi Labubu thật nhưng lại giao "đồ chơi bị hỏng".

Cơ quan Hải quan Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng hàng giả. Hồi tháng 6, họ tịch thu hơn 200.000 sản phẩm Labubu giả. Tháng 7, họ thu giữ hàng giả gần như mỗi ngày.

Mặt lợi và hại khi sản phẩm nổi tiếng

Pop Mart cũng đang tìm cách kiểm soát chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ. Tháng 7 vừa qua, công ty con của Pop Mart tại Singapore đã kiện 7-Eleven và một số cửa hàng lên tòa án liên bang Mỹ ở California. Họ cáo buộc 7-Eleven, vốn hỗ trợ các bên nhượng quyền dự trữ hàng hóa, vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại và chi phí, đồng thời đề nghị cửa hàng nhượng quyền ngừng bán sản phẩm.

Các chuyên gia nhận định sự trỗi dậy của "hàng nhái" - được sản xuất bởi nhiều công ty khác nhau - cho thấy cả mặt lợi lẫn mặt hại khi sản phẩm nổi tiếng trên mạng xã hội.

Búp bê Labubu tại cửa hàng Pop Mart ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Vivek Jayaram - luật sư về sở hữu trí tuệ - cho biết sản phẩm nhái thành công có thể khơi dậy sự quan tâm với sản phẩm chính hãng. Ông lưu ý đây là hiện tượng khá mới, khi một số người tiêu dùng xem "hàng nhái" của các món đồ xa xỉ có giá trị ngang bản gốc.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định nếu để hàng nhái tồn tại quá lâu, trong những trường hợp xấu nhất, một công ty có thể bị coi là đã từ bỏ quyền lợi của mình.

Case Collard - luật sư về bằng sáng chế - nhận định: “Khi có người làm nhái sản phẩm của bạn, điều đó đồng nghĩa sản phẩm của bạn đang có sức hút”. Dù vậy, rất khó để đi trước làn sóng hàng giả. Ông nói thêm những người tiêu dùng muốn mua hàng chính hãng sẽ "tốn thêm 1-2 bước để đảm bảo tính xác thực”.

Pop Mart đang đấu tranh để ngăn chặn Lafufu trên nhiều mặt trận. Theo Sixth Tone, công ty đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Lafufu" tại Trung Quốc vào tháng 7. Tuy nhiên, một số người nhận thấy cơn sốt Labubu đã bắt đầu lắng xuống, đồng nghĩa nhu cầu có thể giảm mạnh trước khi công ty kịp kiểm soát làn sóng hàng giả.