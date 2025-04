Hết rồi, Leverkusen

Hy vọng giữ vững ngôi vương của Leverkusen giờ chỉ còn là điều xa vời. Sau 30 vòng đấu, thầy trò Xabi Alonso có 64 điểm, trong khi Bayern Munich sở hữu 72 điểm.

Trên sân Millerntor-Stadion (Hamburg), Leverkusen - đội đương kim vô địch và giành cú đúp danh hiệu quốc nội mùa trước mà không để thua trận nào - vươn lên dẫn trước ở phút 32 nhờ bàn thắng của Patrik Schick. Cú đánh đầu từ pha đá phạt của Alex Grimaldo giúp Schick có bàn thắng thứ 18 tại Bundesliga mùa này. Tuy nhiên, đội khách đã không thể giữ vững lợi thế.

Dù có sự trở lại của Florian Wirtz sau chấn thương, Leverkusen không thể tìm được bàn thắng thứ hai. St. Pauli dần dần kiểm soát thế trận và gây sức ép mạnh mẽ. Đến phút 78, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa khi Lukas Hradecky không thể bắt dính cú đá phạt yếu, để Carlo Boukhalfa tận dụng cơ hội, ghi bàn từ cự ly gần.

Sau trận đấu, HLV Xabi Alonso không giấu được sự thất vọng: "Trong hiệp hai, St. Pauli gia tăng áp lực, còn chúng tôi không thể tìm ra đường chuyền quyết định để ghi bàn thứ hai. Sau khi để thủng lưới, chúng tôi không thể làm gì hơn."

Tuy trận hòa vừa qua gần như dập tắt hy vọng cạnh tranh ngôi vương Bundesliga với Bayern Munich, thầy trò Xabi Alonso vẫn cho thấy bản lĩnh đáng khâm phục trên sân khách khi nối dài mạch bất bại lên con số ấn tượng: 32 trận liên tiếp. Giờ đây, Leverkusen chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại của chính Bayern đúng một trận đấu nữa.

