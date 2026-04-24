'Heo năm móng' - điểm sáng trong phim kinh dị Việt

Từ truyền thuyết dân gian nhuốm màu huyền bí, “Heo năm móng” mở ra nỗi sợ trần trụi và sâu sắc hơn.

Phim Heo năm móng là “món ăn tinh thần” hấp dẫn và thú vị cho khán giả khi vừa khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, vừa chạm đến góc tối sâu hơn, đáng sợ hơn của xã hội và lòng người.

Khởi nguyên từ truyền thuyết quen thuộc

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian nổi tiếng trong cộng đồng người Khmer ở miền Tây Nam Bộ, Heo năm móng đưa khán giả đến ngôi làng miền Tây vào những năm 1990. Ở đó, người ta tin rằng những con heo năm móng giống bàn tay người là hiện thân của vong hồn chưa dứt luân hồi.

Khải (Võ Tấn Phát), chủ kênh “Người chết kể chuyện”, vì câu chuyện này mà về Trà Vinh, tìm đến miếu Ông Tà, khai thác truyền thuyết cô Năm Hợi để làm đề tài mới cho kênh.

Vốn là nhà sáng tạo nội dung táo bạo, có tham vọng nổi tiếng, sống bằng lượt xem và tiền ủng hộ, Khải cùng Ti (Phương Duyên) và Toàn (Uy Trần) dấn thân vào những nơi cấm kỵ, phớt lờ lời cảnh báo của người xung quanh. Thế nhưng, họ không ngờ rằng chính sự cứng đầu và cố chấp vô tình khiến những bí mật kinh hoàng đằng sau truyền thuyết heo 5 móng dần sống dậy và đẩy họ vào quyết định sống còn.

Phim kinh dị xứng đáng được điểm “tốt”

Là dòng phim thu hút khán giả những năm gần đây, điện ảnh Việt ghi nhận nhiều cú hích phòng vé thuộc thể loại kinh dị. Việc có nhiều tựa phim kinh dị xuất hiện, đi cùng mức độ ghê rợn thăng cấp, đặt ra câu hỏi khán giả có “bội thực” với dòng phim này. Tuy nhiên, Heo năm móng có đủ sức hấp dẫn với khán giả.

Một trong những điểm đáng khen của bộ phim là cách thể hiện màu sắc Việt Nam rõ nét thông qua cốt truyện, thông điệp, bối cảnh. Để làm điều đó, phim giao thoa khéo văn hóa miền Tây và văn hóa Khmer, cài cắm nhiều chi tiết nhỏ nhưng tinh tế. Heo năm móng không cố khoác lên trang phục sặc sỡ hay hoạt động thờ cúng, mà ngay từ cách nói chuyện, ăn mặc hay hành xử đều mang nét hơi thở miền Tây.

Heo năm móng không đơn thuần khai thác nỗi sợ từ truyền thuyết xưa hay yếu tố tâm linh huyền bí. Ở khía cạnh rộng hơn, phim bóc tách góc tối sâu hơn của xã hội và lòng người. Đó là vấn nạn buôn thần bán thánh, nơi niềm tin thành công cụ trục lợi. Đó là cách tình yêu bị đánh tráo bằng vỏ bọc mang tên yêu thương. Để rồi, khi “mặt nạ” của mọi chuyện vỡ ra, phim cho thấy bản chất con người mới là nguồn cơn của tội ác.

Việc nỗ lực khai thác chất liệu dân gian giúp phim Heo năm móng xác lập vị thế trên thị trường phim Việt. Đây không còn là dòng phim kinh dị thuần túy. Bởi phim cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chiều sâu nội dung lẫn thẩm mỹ hình ảnh. Nỗi sợ tâm linh kết hợp cùng yếu tố văn hoá bản địa, câu chuyện về nghiệp quả luân hồi thường gặp của con người trở nên có sức nặng với người xem.

“Bữa tiệc” diễn xuất tròn vị

Nghệ sĩ Thanh Thủy vào vai bà Thu - người đàn bà sắc sảo và trên hết là người mẹ thương con. Ở mỗi giai đoạn của phim, nghệ sĩ Thanh Thủy cho thấy sự uyển chuyển trong lối diễn xuất, mở ra khía cạnh phức tạp về tâm lý và đạo đức khác.

Vai diễn Jennifer của NSƯT Ốc Thanh Vân xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc đều để lại dấu ấn. Từ cách nhả thoại đến cái đảo mắt, cô khắc họa rõ nét tính cách Jennifer. Để đến khi cô con dâu Việt kiều bùng nổ trước lề thói lạ lùng của nhà chồng, khán giả thấy “đã”.

Trong khi đó, Võ Tấn Phát ngưng diễn “hề”, khoác lên mình dáng vẻ bụi bặm. Nhân vật Khải mang hình ảnh ngông nghênh, nhưng càng về sau lại càng cuốn hút. Những suy nghĩ của Khải ở cuối phim cũng là tiếng lòng của khán giả, khiến nhân vật càng thêm gần gũi và nhận sự đồng cảm.

Riêng Trần Ngọc Vàng lại có cuộc bứt phá trong điện ảnh với Chí - người đàn ông lịch lãm và quyến rũ. Anh mang đến sự biến hóa để khiến vẻ lịch lãm này trở thành nỗi ám ảnh, khiến khán giả phải khắc sâu từng ánh mắt, cử chỉ khi phim khép lại. Vào vai phản diện có nhiều đất diễn trong Heo năm móng, Trần Ngọc Vàng tận dụng ưu thế ngoại hình và biến vẻ ngoài thành “mặt nạ” cho góc tối tâm lý của nhân vật. Điều này giúp anh trở nên mới lạ so với các vai diễn trước đây.

Heo năm móng - phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết huyền bí bậc nhất về linh dị heo 5 móng - đang được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.