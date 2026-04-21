Đạo diễn Phúc Phạm mời dàn sao Việt tham gia dự án phim mới

Sau loạt nội dung gây chú ý trên nền tảng số, đạo diễn Phúc Phạm trở lại với dự án web drama mới mang tên Sếp bất ổn. Đây là bước đi tiếp theo trong hành trình khẳng định phong cách làm phim của nữ đạo diễn, đồng thời cũng là dự án được kỳ vọng tiếp tục giúp cô giữ nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ.

Sếp bất ổn lấy bối cảnh một công ty truyền thông chuyên xử lý khủng hoảng và xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ, thương hiệu trong thời đại 4.0. Nhân vật trung tâm là nữ CEO luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp, nhưng thực chất liên tục rơi vào loạt tình huống “bất ổn”. Xung quanh cô là đội ngũ nhân sự mỗi người một cá tính, từ sale đầy ý tưởng nhưng đôi khi “quá tay”, trợ lý thiên về dữ liệu và logic, đến kế toán luôn đặt yếu tố chi phí lên hàng đầu. Sự đối lập trong tư duy và cách xử lý vấn đề của các nhân vật đã tạo nên tình huống vừa căng thẳng, vừa hài hước, phản ánh chân thực môi trường làm việc hiện đại.

Điểm hấp dẫn của series không chỉ nằm ở bối cảnh quen thuộc, mà còn ở cách khai thác vấn đề “thời sự” trong đời sống số. Từ khủng hoảng phát ngôn, áp lực livestream bán hàng, tranh chấp bản quyền, đến câu chuyện liên quan công nghệ AI hay tâm lý đám đông trên mạng xã hội - tất cả được đưa vào phim theo cách tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn giữ được nhịp điệu giải trí. Thay vì đi theo hướng phân tích chuyên môn, Sếp bất ổn chọn cách kể nhẹ nhàng, dí dỏm để khán giả dễ dàng tiếp cận và đồng cảm.

Dự án gây chú ý khi có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc. Ở đợt ghi hình đầu tiên, series quy tụ diễn viên Hiếu Hiền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nam Cường, MC Hoàng Rapper và diễn viên Phi Long. Mỗi người mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên câu chuyện đa dạng, gần gũi.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, các nghệ sĩ tham gia đều là những người anh, người bạn, người em đã đồng hành hoặc có sự kết nối lâu dài với nữ đạo diễn trong công việc. Khi nhận được lời mời tham gia dự án, hầu hết khách mời đều nhận lời mà không đắn đo. Với họ, đây là cách ủng hộ dự án mà họ tin tưởng, cũng như đồng hành người đồng nghiệp họ quý mến.

Yếu tố này tạo nên không khí làm việc thoái mái cho Sếp bất ổn. Sự thoải mái, ăn ý giữa đạo diễn và dàn khách mời giúp các tình huống trong phim trở nên tự nhiên, chân thật hơn. Nhiều phân đoạn được phát triển từ sự tương tác ngẫu hứng, góp phần mang lại cảm giác gần gũi, đời thường - điều vốn là thế mạnh trong phong cách làm phim của Phúc Phạm.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Phúc Phạm cho biết cô không đặt mục tiêu xây dựng series mang tính học thuật hay chỉ dành cho người trong ngành truyền thông. Thay vào đó, cô hướng đến việc tạo ra sản phẩm giải trí mà bất kỳ khán giả nào cũng có thể xem, hiểu và bật cười. Theo nữ đạo diễn, những câu chuyện trong Sếp bất ổn dù lấy cảm hứng từ môi trường truyền thông, nhưng thực chất đều xuất phát từ tình huống quen thuộc như áp lực công việc, cách con người phản ứng trước khủng hoảng, khoảnh khắc mất kiểm soát trong môi trường biến động.

Sếp bất ổn mang tinh thần giải trí, với nhịp phim nhanh, lời thoại gần gũi và nhiều tình huống gây cười. Tuy nhiên, ẩn sau yếu tố hài hước, bộ phim đặt ra câu hỏi về cách con người đối diện với áp lực dư luận và với chính mình. Những thông điệp này được lồng ghép nhẹ nhàng trong mạch câu chuyện, giúp khán giả vừa giải trí vừa có thể suy ngẫm.

Ở các tập tiếp theo, khán giả có thể sẽ bắt gặp sự xuất hiện bất ngờ của nhiều nghệ sĩ khác. Yếu tố “khách mời bất ngờ” được xem là một trong những điểm thú vị, góp phần giữ chân người xem và tạo sự tò mò xuyên suốt các tập phim.

Với sự đầu tư về nội dung, dàn khách mời đa dạng và phong cách kể chuyện đặc trưng, Sếp bất ổn được kỳ vọng trở thành web drama nổi bật trong thời gian tới. Đây không chỉ là sự trở lại của đạo diễn Phúc Phạm, mà còn là minh chứng cho hướng đi rõ ràng của cô trong việc xây dựng sản phẩm giải trí gần gũi, bắt nhịp xu hướng và dễ dàng kết nối khán giả đại chúng.