‘Hàng hiếm’ trong danh sách phim Hàn tháng 4

Giữa nhiều phim Hàn tình cảm - lãng mạn lên sóng tháng 4, “The Scarecrow” và “Reverse” trở thành 2 điểm sáng của thể loại trinh thám - phá án.

Ký ức bị đánh tráo, bí mật chôn vùi suốt hàng chục năm và các nhân vật luôn đứng giữa ranh giới thiện - ác là công thức giúp Reverse và The Scarecrow trở thành 2 cái tên nổi bật với khán giả yêu thích dòng phim trinh thám trong tháng 4. Hai bộ phim đang được FPT Play phát sóng song song Hàn Quốc.

Kẻ thù chung giường

Lên sóng từ 17/4, Reverse (tựa Việt: Kẻ thù chung giường) là tâm điểm chú ý của khán giả yêu thích dòng phim thriller báo thù. Khai thác chủ đề đánh tráo ký ức và góc khuất trong gia tộc quyền lực, Kẻ thù chung giường gây ấn tượng nhờ chủ đề mới và cách kể chuyện gọn gàng.

Nhân vật trung tâm của phim là Ham Myo Jin (Seo Ji Hye). Sau vụ nổ kinh hoàng tại biệt thự gia tộc tài phiệt, Myo Jin sống sót nhưng mất trí nhớ hoàn toàn. Trong quá trình hồi phục, cô liên tục đối diện mảnh ký ức rời rạc, bị dày vò bởi câu hỏi liệu chính mình có phải hung thủ hay không.

Túc trực bên cạnh Myo Jin là vị hôn phu Ryu Joon Ho (Go Soo), người vừa là chỗ dựa vừa là nhân vật bí ẩn. Sự thật dần lật ngược, tình yêu biến thành nghi ngờ và niềm tin trở thành thứ nguy hiểm nhất. Sự xuất hiện của nhân vật Choi Hee Soo (Kim Jae Kyung) khiến hành trình của Myo Jin thêm phức tạp.

Qua 2 tập, Seo Ji Hye chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất ấn tượng, bộc lộ nội tâm giằng xé của người phụ nữ vừa mất trí nhớ vừa bị ám ảnh bởi sự thật mơ hồ. Go Soo với ánh mắt lạnh lùng tạo nên lớp nghi ngờ dày đặc, trong khi Kim Jae Kyung mang đến năng lượng đối lập, khiến mối quan hệ tay ba trở nên khó đoán. Sự kết hợp này tạo nên bầu không khí hồi hộp, khiến người xem liên tục đặt câu hỏi về sự thật phía sau vụ nổ.

Kẻ thù chung giường có thời lượng 8 tập, khiến nhịp phim được đẩy lên nhanh hơn 1/3, thậm chí gấp đôi so với cấu trúc 10, 12, 16 tập đang phổ biến. Yếu tố này không chỉ góp phần tô đậm chất thriller, mà còn giúp phim trở nên phù hợp thói quen “xem ngắn” nhưng vẫn đảm bảo được sức hấp dẫn của kịch bản.

Bù nhìn bóng đêm

Nếu Reverse tập trung vào chủ đề báo thù, tác phẩm đối thủ The Scarecrow (tựa Việt: Bù nhìn bóng đêm) chọn khai thác chủ đề hình sự phá án. Kịch bản phim được xây dựng từ vụ thảm án Hwaseong có thật vào những năm 1980. Chất lượng phim được bảo chứng bởi đạo diễn Park Joon Woo (người đứng sau thành công Taxi driver, Crash, Doctor detective) cùng dàn cast thực lực của xứ sở kim chi như Park Hae Soo, Lee Hee Jun, Kwak Sun Young và Song Geon Hee…

Nội dung Bù nhìn bóng đêm xoay quanh cuộc điều tra tội phạm đặc biệt, với sự tham gia điều tra của hai nhân vật có lý lịch trái ngược. Người đầu tiên là Kang Tae Joo (Park Hae Soo), thanh tra cảnh sát có lý tưởng kiên định nhưng bị giáng chức vì biến cố. Người còn lại là Cha Si Yeong (Lee Hee Jun), công tố viên mang nhiều tham vọng, sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đạt mục tiêu thăng tiến.

33 năm sau khi vụ án Scarecrow khép lại, bằng chứng mới bất ngờ xuất hiện, kéo Kang Tae Joo quay trở lại vòng xoáy cũ. Mang nỗi day dứt “sai người, sai tội” trong quá khứ, anh quyết tâm tìm ra hung thủ thật sự, vừa là hành trình chuộc lỗi và giải thoát bản thân khỏi bóng tối đã đeo bám suốt nhiều năm.

Đồng hành cùng anh là Si Yeong, người vừa có thể đồng minh vừa có thể trở thành đối thủ bất cứ khi nào lợi ích bị đe dọa. Quá trình điều tra của Tae Joo còn bị chi phối bởi Seo Ji Won, người phụ nữ nắm giữ nhiều bí mật và Song Geon Hee, nhân chứng trẻ tuổi có nhiều lời khai mâu thuẫn.

Bù nhìn bóng đêm lên sóng từ 20/4, được FPT Play phát song song với Hàn Quốc vào tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần.