Hẹn đánh nhau qua TikTok, 10 thanh thiếu niên ở Phú Thọ bị xử lý

Từ lời kêu gọi trên tài khoản TikTok "Ký sự Đoan Hùng", nhóm thanh thiếu niên ở Phú Thọ mang theo dao, kiếm... tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 19/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Anh (SN 2008), trú tại khu An Ninh Thượng, phường Phú Thọ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Triệu Đức Hiếu (SN 2009), Lê Vương Hiệp (SN 2009), cùng trú tại xã Hy Cương; Phạm Trung Hiếu (SN 2009), trú tại xã Lâm Thao; Kiều Văn Trung (SN 2010), Nguyễn Hồng Sơn (SN 2009), cùng trú tại xã Phù Ninh; Vi Nguyên Giáp (SN 2009), trú tại xã Đông Thành; Nguyễn Lâm Kiên (SN 2009), trú tại xã Lâm Thao; Nguyễn Đức Đăng (SN 2010), trú tại xã Dân Chủ; Nguyễn Lê Nam Khánh (SN 2010), trú tại phường Nông Trang.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, ngày 12/6, một đối tượng đã sử dụng tài khoản TikTok “Ký sự Đoan Hùng” đăng tải nội dung kêu gọi, lôi kéo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tụ tập để đánh nhau với một nhóm thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Sau khi bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên tại các địa bàn Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng đã chuẩn bị dao, kiếm, đinh ba, vỏ chai bia thủy tinh và điều khiển xe mô tô đi tìm nhóm đối phương.

Khoảng 23h30 ngày 13/6, hàng chục đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc phường Việt Trì, xã Phù Ninh, phường Phú Thọ cũ rồi qua cầu Việt Trì.

Khi đến khu vực vòng xuyến xã Hội Thịnh, hai nhóm đã sử dụng dao, kiếm, đinh ba và vỏ chai bia thủy tinh đánh nhau, gây mất ANTT, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và an toàn giao thông.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung lực lượng, khẩn trương rà soát, truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan; thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ; làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đề nghị các gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè; đồng thời cảnh báo thanh thiếu niên tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung kích động bạo lực, tụ tập đánh nhau, đua xe hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.