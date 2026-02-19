Heidi Klum nói về bộ đồ táo bạo

Nói về bộ trang phục làm từ da sơn mài bóng tại lễ trao giải Grammy cách đây không lâu, siêu mẫu Heidi Klum thừa nhận nó khiến cô gặp khó khăn khi di chuyển.

Siêu mẫu Heidi Klum mới đây chia sẻ thêm những câu chuyện hậu trường xoay quanh bộ trang phục táo bạo cô diện tại Grammy Awards, tờ Page Six đưa tin.

Trước đó, xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Klum gây chú ý khi diện chiếc váy da màu nude được thiết kế riêng bởi nhà mốt Đức Marina Hoermanseder. Bộ trang phục ôm sát đường cong cơ thể và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Thiết kế này làm từ da sơn mài bóng, ôm sát như lớp da thứ hai và được khóa bên hông, tạo hiệu ứng thị giác.

Hình ảnh gây bàn tán của Heidi Klum tại Grammy. Ảnh: Wire Image.

Trả lời phỏng vấn tạp chí People, người đẹp 52 tuổi tiết lộ cô có ý định mặc thiết kế này từ năm ngoái. Tuy nhiên, Klum thay đổi ý định vào phút cuối và một chiếc váy khác được gửi đến. Người đẹp đã chờ thêm một năm để diện thiết kế đặc biệt này tại Grammy 2026.

“Tôi nghĩ đây là chiếc váy đúng chất Grammy vì mọi người ở đó thể hiện cá tính riêng qua thời trang”, Klum chia sẻ lý do mặc bộ váy.

Dù gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, bộ váy không hề dễ mặc. Siêu mẫu thừa nhận chất liệu da cứng khiến việc di chuyển của cô trên thảm đỏ trở nên khó khăn.

“Nó giống một bộ giáp, cả phía trước lẫn phía sau. Không có đường xẻ nên không thể co giãn. Bạn chỉ có thể bước những bước rất nhỏ”, cô nói.

Sau sự kiện, Klum được giữ lại thiết kế mang tính biểu tượng này. Hiện chiếc váy được bảo quản cẩn thận trong hộp riêng và cất giữ tại tầng hầm nhà cô.

Klum vốn nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo. Siêu mẫu thường xuyên gây chú ý tại các sự kiện thời trang và trên mạng xã hội với những trang phục gợi cảm, táo bạo.

Nói về việc thường mặc trang phục sexy, đăng ảnh táo bạo trên trang cá nhân, Heidi từng cho biết: "Tôi đã chụp ảnh khỏa thân hoặc mặc đồ lót từ 1992, trước cả khi Instagram ra đời. Vì vậy, với tôi, điều đó không có gì mới mẻ. Trong 15 năm qua, những người khác cũng đang làm những gì tôi đã làm trong 30 năm. Thay vì xuất hiện trên tạp chí với những bức ảnh khoe vòng 3 nhỏ nhắn, tôi lại lên Instagram. Cũng như nhau cả thôi".

Cô nói thêm: "Với tôi, việc già đi không quan trọng. Tôi không có thói quen chê bai tuổi tác hay ngoại hình. Tôi cảm thấy mọi người nên làm những gì họ muốn. Tôi thích chạy nhảy gợi cảm ngay cả khi đã 52 tuổi".