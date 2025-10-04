Heidi Klum mặc sốc

Cùng con gái xuất hiện ở Tuần lễ thời trang Paris, siêu mẫu Heidi Klum mặc váy xuyên thấu táo bạo.

Ngày 4/10, tờ People đưa tin Heidi Klum gây sốc với bộ váy xuyên thấu táo bạo khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Siêu mẫu 52 tuổi tham dự buổi trình diễn thời trang nữ VETEMENTS Xuân/Hè 2026 vào 3/10 (giờ địa phương), cùng con gái Leni Klum. Họ diện trang phục màu tối giản cho sự kiện này.

Leni, 21 tuổi, chọn áo sơ mi đen ngắn cài nút dáng crop top, khoe thân hình săn chắc và chân váy midi satin đen cùng tông. Cô hoàn thiện vẻ ngoài với giày cao gót mũi nhọn màu đen đơn giản.

Heidi Klum cùng con gái ở sự kiện. Ảnh: Just Jared/SplashNews.com.

Trong khi đó, Heidi chọn một chiếc áo vest rộng thùng thình, dài chấm đất. Cô đi giày cao gót mũi nhọn màu nude và đeo kính râm gọng vuông đen đơn giản. Sau đó, Heidi cởi áo khoác ngoài dù bên trong chỉ mặc váy ren xuyên thấu.

Trước đó, người mẫu Victoria's Secret đã tham dự buổi trình diễn thời trang Christian Louboutin Loubi Xuân/Hè 2026 tại Paris vào 2/10 và diện bộ đồ liền thân ren đen.

Nói về việc thường mặc trang phục sexy, đăng ảnh táo bạo trên trang cá nhân, Heidi từng cho biết: "Tôi đã chụp ảnh khỏa thân hoặc mặc đồ lót từ 1992, trước cả khi Instagram ra đời. Vì vậy, với tôi, điều đó không có gì mới mẻ. Trong 15 năm qua, những người khác cũng đang làm những gì tôi đã làm trong 30 năm. Thay vì xuất hiện trên tạp chí với những bức ảnh khoe vòng 3 nhỏ nhắn, tôi lại lên Instagram. Cũng như nhau cả thôi".

Cô nói thêm: "Với tôi, việc già đi không quan trọng. Tôi không có thói quen chê bai tuổi tác hay ngoại hình. Tôi cảm thấy mọi người nên làm những gì họ muốn. Tôi thích chạy nhảy gợi cảm ngay cả khi đã 52 tuổi".