Diễn viên 'Fast and Furious' bị bắt

Diễn viên kiêm ca sĩ Tyrese Gibson bị bắt giữ hôm thứ sáu. Sau đó, anh nộp tiền bảo lãnh là 20.000 USD và được tại ngoại.

Theo TMZ, diễn viên kiêm ca sĩ Tyrese Gibson tự thú và bị bắt vào sáng sớm thứ sáu (giờ địa phương) vì tội ngược đãi động vật ở Atlanta. Theo hồ sơ của quận Fulton, Georgia, Tyrese bị bắt lúc 5h59. Anh đã nộp tiền bảo lãnh là 20.000 USD và được thả.

Cố vấn pháp lý của Gibson, Gabe Banks, chia sẻ với ABC News sau khi nam ca sĩ được thả: "Bất chấp những gì người khác có thể nói, trong suốt quá trình này, ông Gibson đã hợp tác đầy đủ với các cơ quan pháp lý và sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi vấn đề này được giải quyết".

Banks nói thêm: "Ông Gibson một lần nữa muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đã mất chú chó và trân trọng yêu cầu sự riêng tư, thông cảm khi vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua các kênh pháp lý phù hợp".

Hình ảnh Tyrese Gibson bị bắt vào sáng thứ sáu. Ảnh: TMZ.

Trước đó, những chú chó của Tyrese Gibson đã tấn công chết con chó của hàng xóm. Chú chó thuộc giống Cavalier King Charles Spaniel, 5 tuổi, tên là Henry và bị cắn chết ngay trong sân nhà.

Cảnh sát đến nhà Gibson vào 22/9 để thu giữ 4 con chó sau khi Gibson nói với họ qua trợ lý anh sẽ giao nộp chúng. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nhà, Gibson không có mặt và trợ lý nói với cảnh sát họ không thể đưa những con chó đi, vì Gibson cần "thêm vài ngày để tìm một nơi khác" cho chúng. Sau đó, chính quyền đã ban hành lệnh bắt giữ Gibson.

TMZ đã nói chuyện với chủ của Henry là Harrison Parker và người này cho biết anh tìm thấy chú chó cưng vào đêm muộn 18/9. Xác Henry phủ đầy nước dãi của chó. Harrison Parker nói chó của Tyrese thường lang thang trong khu phố mà không có dây xích. Harrison Parker nói rõ anh cảm thấy Gibson phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Tyrese Darnell Gibson, sinh năm 1978 tại Los Angeles, được biết tới vào cuối thập niên 1990 với album đầu tay Tyrese. Ngoài sự nghiệp solo, Gibson còn là thành viên nhóm R&B TGT. Anh nổi tiếng nhờ vai Roman Pearce trong loạt phim Fast & Furious và Robert Epps trong Transformers. Ngoài ra, anh tham gia các phim Baby Boy, Four Brothers, Death Race...