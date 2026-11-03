Hé lộ cuộc sống phía sau hào quang của Kim Kardashian

Cuốn tiểu sử "Citizen Kim" của Jonathan Van Meter tiết lộ nhiều góc khuất trong cuộc đời Kim Kardashian: Những biến cố gia đình, hôn nhân, cách cô xây dựng đế chế truyền thông.

Kim Kardashian tại New York. Nguồn ảnh: Theguardian.

Citizen Kim: The Woman Who Created the Future (tạm dịch: Kim - Người phụ nữ kiến tạo tương lai) do nhà báo Jonathan Van Meter chấp bút, được xuất bản cuối tháng 10. Tác phẩm dài 352 trang, khắc họa hành trình của Kim Kardashian từ một ngôi sao truyền hình thực tế trở thành doanh nhân tỷ phú và nhân vật có ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng Mỹ.

Jonathan Van Meter là cây bút từng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các nhân vật nổi tiếng như Taylor Swift, Michelle Obama và Lady Gaga cho tạp chí Vogue. Năm 2019, ông viết bài chân dung Kim Kardashian đăng trên tạp chí này. Sau khi bài viết được công bố, Kardashian gọi điện cảm ơn Van Meter vì cho rằng ông đã thấu hiểu con người cô. Nhà báo sau đó bày tỏ ý định viết một cuốn sách về ngôi sao truyền hình thực tế.

Để thực hiện Citizen Kim, Van Meter có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Kardashian trong nhiều năm, từ những cuộc trò chuyện tại nhà riêng, nơi làm việc đến các buổi chụp hình. Ông cũng phỏng vấn nhiều thành viên gia đình, bạn bè và cộng sự thân thiết của cô.

Thay đổi văn hóa người nổi tiếng

Theo The Guardian, cuốn sách cho thấy cách Kardashian và gia đình góp phần thay đổi văn hóa người nổi tiếng trong hai thập niên qua. Bắt đầu với chương trình Keeping Up With the Kardashians năm 2007, gia đình này biến đời sống riêng tư thành nội dung truyền hình, trước khi tận dụng mạng xã hội để mở rộng ảnh hưởng và phát triển các hoạt động kinh doanh.

Sách Citizen Kim. Ảnh: Penguin Random House.

Thương hiệu thời trang định hình vóc dáng Skims của Kardashian được định giá khoảng 5 tỷ USD vào năm 2025. Điều này cho thấy khả năng chuyển hóa sức ảnh hưởng cá nhân thành giá trị thương mại.

Một trong những chi tiết đáng chú ý của cuốn sách là cách gia đình Kardashian duy trì chương trình truyền hình thực tế trong nhiều năm. Kim cho biết việc ghi hình buộc các thành viên phải giải quyết những mâu thuẫn, bởi câu chuyện trên truyền hình cần có diễn biến và kết thúc. Điều đó khiến ranh giới giữa cuộc sống riêng tư và nội dung giải trí ngày càng khó phân định.

Cuốn sách cũng điểm lại những biến cố trong thời niên thiếu của Kardashian. Năm 1995, cha mẹ cô đứng ở hai phía khác nhau trong vụ án O.J. Simpson. Cha cô, luật sư Robert Kardashian, tham gia nhóm bào chữa cho Simpson, trong khi mẹ cô, Kris Jenner, đứng về phía gia đình Nicole Brown Simpson, người bạn thân đã bị sát hại.

Van Meter còn đề cập đoạn băng riêng tư từng khiến Kardashian trở thành tâm điểm truyền thông. Theo lời cô, sự việc khiến bản thân luôn cảm thấy phải nỗ lực chứng minh năng lực và giá trị của mình. Những cuộc hôn nhân, đặc biệt là mối quan hệ với rapper Kanye West, cũng được nhắc đến. Tuy nhiên, Kardashian chia sẻ về chồng cũ với thái độ thận trọng, tránh đi sâu vào những xung đột cá nhân.

Một bước ngoặt khác là vụ cướp có vũ trang tại Paris năm 2016. Kardashian cho biết trải nghiệm cận kề nguy hiểm khiến cô thay đổi quan điểm sống, giảm sự coi trọng đối với tiền bạc và những món đồ xa xỉ.

Bên cạnh hoạt động giải trí và kinh doanh, cuốn sách đề cập những nỗ lực của Kardashian trong lĩnh vực cải cách tư pháp hình sự. Tác phẩm khép lại bằng suy đoán về khả năng cô tham gia chính trường trong tương lai. Kardashian không bác bỏ hoàn toàn viễn cảnh này.

Chưa phân tích rõ hiện tượng Kim Kardashian

Dù cung cấp nhiều chi tiết hậu trường, Citizen Kim nhận được những đánh giá trái chiều. Trong bài điểm sách đăng ngày 3/11, nhà phê bình Rebecca Nicholson của The Guardian cho rằng tác phẩm chưa thực hiện được tham vọng phân tích hiện tượng văn hóa Kim Kardashian. Thay vì lý giải sâu sắc ảnh hưởng của cô đối với xã hội hiện đại, Van Meter chủ yếu xây dựng một cuốn tiểu sử giàu chi tiết nhưng thiên về ngợi ca nhân vật.

Theo Nicholson, việc tác giả có quan hệ quá gần gũi với Kardashian giúp ông tiếp cận những câu chuyện riêng tư, song cũng đặt ra câu hỏi về khoảng cách cần thiết của người viết tiểu sử.

Citizen Kim giúp độc giả hiểu cách Kardashian xây dựng sự nghiệp, nhưng chưa xem xét đầy đủ những yếu tố xã hội góp phần tạo nên thành công của cô. Ảnh: Reuters.

Publishers Weekly đưa ra nhận xét tương tự. Tạp chí đánh giá cuốn sách hấp dẫn, giúp độc giả hiểu cách Kardashian tận dụng các cơ hội để xây dựng sự nghiệp, nhưng chưa xem xét đầy đủ những yếu tố xã hội góp phần tạo nên thành công của cô, đặc biệt là sự phát triển của văn hóa người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Dù vậy, Citizen Kim vẫn mang đến một góc nhìn về người phụ nữ đã biến đời sống cá nhân thành một thương hiệu toàn cầu. Sách đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa con người thật và hình ảnh được xây dựng trước công chúng.