HĐND TP.HCM xem xét loạt dự án trọng điểm, làm công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X khai mạc sáng 14/11, tập trung thảo luận và quyết định nhiều nội dung lớn liên quan đến ngân sách, đầu tư công và nhân sự chủ chốt.

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa X khai mạc sáng 14/11. Ảnh: Đức An.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh nhấn mạnh kỳ họp là bước chuyển quan trọng trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM, đồng thời góp phần tháo gỡ điểm nghẽn và hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền đô thị.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP.HCM, lãnh đạo các sở ngành.

Chủ động, đồng bộ và quyết liệt là tinh thần xuyên suốt

Sáng 14/11, kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc tại Hội trường Thành phố. Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030 và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025.

Ông Võ Văn Minh khẳng định kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa đặc biệt trong việc xử lý kịp thời các vấn đề cấp thiết liên quan đến điều hành ngân sách, chính sách xã hội, đầu tư công và kiện toàn nhân sự.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu khai mạc. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

“Đây là bước chuyển quan trọng trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội. Chúng ta cần có chủ trương đúng, cơ chế hiệu quả và hành động đồng bộ để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”, ông Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo HĐND TP cũng gửi lời chào mừng đến các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tham dự kỳ họp. Ông đề nghị các đại biểu phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự tâm huyết trong suốt quá trình thảo luận, biểu quyết tại kỳ họp.

Giải ngân đầu tư công, chính sách an sinh là trọng tâm

Kỳ họp lần này xem xét 44 nội dung, chia thành hai nhóm: 13 tờ trình thuộc nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật và 31 tờ trình thuộc nhóm nghị quyết cá biệt. Nội dung thảo luận trải rộng từ tài chính - ngân sách, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự đến các vấn đề cải cách hành chính và phát triển hạ tầng đô thị.

Về ngân sách, thành phố trình HĐND điều chỉnh dự toán thu - chi năm 2025; phân bổ ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Ngoài ra, các chính sách cải cách tiền lương, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên và điều chỉnh mức chi trong lĩnh vực y tế, giáo dục cũng được xem xét. Về đầu tư công, kỳ họp xem xét chủ trương đầu tư cho hàng loạt dự án lớn như: nạo vét rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn; nâng cấp đường 991 từ quốc lộ 51 đến vành đai 4; cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên bờ Kênh Tẻ.

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM nhiều nội dung lớn liên quan đến ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội và nhân sự chủ chốt. Ảnh: Đức An.

Một số nội dung liên quan đến sử dụng đất, chuyển đổi rừng phục vụ dự án năng lượng và hạ tầng cũng được trình. TP.HCM cũng đề xuất hỗ trợ tỉnh Tây Ninh vốn giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đồng thời thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án đầu tư, thí điểm theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Chủ tịch HĐND TP lưu ý nhiều cơ chế, chính sách hiện hành đã lạc hậu, cần sắp xếp, thay thế để thống nhất trên toàn địa bàn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài nội dung chuyên đề, công tác nhân sự cũng là một trọng điểm tại kỳ họp. Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu kiện toàn bộ máy hành chính, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất giữa HĐND và UBND thành phố. Các đại biểu sẽ thực hiện quy trình nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.

"Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND. Mong rằng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nêu cao nhất tinh thần trách nhiệm và dân chủ, bầu cử thành công các chức danh nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo thêm sức mạnh cho chính quyền TP.HCM", Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Kết thúc phần phát biểu, ông Võ Văn Minh tuyên bố khai mạc kỳ họp, đồng thời kêu gọi các đại biểu tập trung thảo luận “thẳng thắn, sâu sắc, thiết thực”, đảm bảo các nghị quyết được thông qua có tính khả thi, sát với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng người dân.