HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, chưa xem xét Đề án ‘Vùng phát thải thấp’

  • Thứ hai, 11/5/2026 07:29 (GMT+7)
Sáng nay (11/5), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ hai để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thường trực HĐND thành phố cho biết, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền, gồm: Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố; nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của Hà Nội.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: Tiền Phong.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

HĐND thành phố cũng xem xét, thông qua nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án gồm: Dự án Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3; Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; Điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La - Văn Phú đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh cũ...

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.

Được biết, tại kỳ họp này HĐND thành phố chưa xem xét Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội", dù trước đó nội dung này đã được đưa vào chương trình dự kiến kỳ họp.

Hà Nội chưa xem xét cấm xe máy xăng. Ảnh: Tiền Phong.

Một nội dung trong đề án được dư luận quan tâm là thành phố sẽ cấm toàn bộ xe máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải tại 11 tuyến phố lõi thuộc phường Hoàn Kiếm.

Đối với xe máy xăng không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải sẽ cấm lưu thông theo khung giờ.

Tuy nhiên, nội dung này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thành phố rất thận trọng, bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Hiện nay, các giải pháp được nghiên cứu để mở rộng khi bố trí đầy đủ hạ tầng.

Theo Thanh Hiếu/Tiền Phong

