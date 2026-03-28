Bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục làm Chủ tịch HĐND Hà Nội

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố.

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Bà Phùng Thị Hồng Hà.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; các ông, bà Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên, Phạm Thị Thanh Mai giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 13/11/2025, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội, đã được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 17/10/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo tại kỳ họp sáng nay, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương cho biết trong danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất không xác nhận tư cách đại biểu đối với 1 trường hợp do thay đổi công tác và có đơn xin không tham gia.

Đó là trường hợp đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP tại đơn vị bầu cử số 11 TP Hà Nội và đã trúng cử.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Quyền nay đã thay đổi vị trí công tác về tỉnh Hưng Yên không còn điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu và giữ mối liên hệ với cử tri tại đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã có đơn gửi Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đề nghị không tham gia làm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở đó, thành phố đã ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đối với 124 đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định.