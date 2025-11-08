'Hậu vệ ghi bàn' đáng sợ nhất châu Á

Rời Milan trong tiếc nuối, Theo Hernandez đang khẳng định giá trị tại Al Hilal.

Theo Hernandez đang bùng nổ ở Saudi Arabia.

Sau 13 trận, hậu vệ người Pháp ghi 5 bàn và kiến tạo 1 lần, trở thành niềm cảm hứng mới của đội bóng Saudi Arabia.

Mùa hè 2025, Theo Hernandez khép lại hành trình năm năm ở Milan. Anh ra đi khi đã trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử "Rossoneri": 34 bàn và 45 kiến tạo sau 262 trận. Thành tích ấy giúp Theo Hernandez vượt qua cả huyền thoại Paolo Maldini. Nhưng điều khiến người hâm mộ xúc động là lời chia tay chân thành của anh.

“Theo Hernandez nói ra đi không hề dễ. Milan luôn là ưu tiên, nhưng không phải mọi chuyện đều do một người quyết định. CLB đang đi theo hướng khác với những giá trị và tham vọng ban đầu”, anh viết. “Tôi rời đi với trái tim đầy ắp tình cảm và hy vọng Milan sớm trở lại vị thế xứng đáng”.

Bước ngoặt đưa Theo Hernandez đến Al Hilal với giá 25 triệu euro. Anh mang theo kinh nghiệm, tốc độ và khát khao chiến thắng. HLV Simone Inzaghi trao cho Theo Hernandez vai trò quen thuộc: hậu vệ biên công năng cao, được phép dâng cao tấn công. Và ngôi sao này nhanh chóng chứng minh bản năng ghi bàn của mình chưa bao giờ mất đi.

Theo Hernandez toả sáng trên đất Saudi Arabia.



Chỉ sau 13 trận trên mọi đấu trường, Theo Hernandez có 5 bàn và 1 kiến tạo. Ba bàn đến ở giải quốc nội, hai bàn còn lại tại AFC Champions League. Đó không chỉ là con số mà là dấu ấn của một cầu thủ luôn biết cách tạo khác biệt.

Theo Hernandez mở tỷ số trong trận hòa 3-3 với Al Ahli bằng pha bứt tốc dũng mãnh. Trước Al Okhdood, anh ghi bàn từ pha solo gần 60 mét. Gặp Al Duhail, Theo Hernandez tung cú sút xa ấn định chiến thắng 2-1. Khi đối đầu Nasar Qarshi, cựu sao AC Milan vượt qua năm cầu thủ trước khi lốp bóng tinh tế. Còn trước Al Najma, anh ghi bàn từ đường kiến tạo của Salem Al Dawsari.

Phong độ ấy giúp Theo Hernandez sớm cân bằng thành tích ghi bàn tốt thứ ba trong sự nghiệp. Trong màu áo Milan, anh từng ghi 5 bàn ở các mùa 2021/22, 2023/24 và 2024/25. Chỉ hai mùa 2019/20 (7 bàn) và 2020/21 (8 bàn) là vượt trội hơn. Với đà hiện tại, việc anh phá kỷ lục cá nhân chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ở Saudi Pro League, Al Hilal đang đứng thứ ba, kém Al Nassr và Al Taawon đúng một điểm. Theo Hernandez là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của đội, chỉ sau tiền đạo người Brazil Marcos Leonardo (8 bàn). Sự ổn định và khát khao của anh giúp hàng công Al Hilal trở nên linh hoạt hơn, đồng thời tạo thêm lựa chọn chiến thuật cho Inzaghi.

Xa San Siro, Theo Hernandez không đánh mất bản năng. Anh vẫn băng lên mạnh mẽ, ghi bàn bằng cả hai chân, và giữ phong độ đủ để tiếp tục góp mặt trong các đợt triệu tập của đội tuyển Pháp. Với Al Hilal, anh là niềm hy vọng. Còn với Milan, anh là nỗi nhớ chưa kịp nguôi.