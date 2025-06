Theo Hernandez gia nhập đại gia Saudi Arabia

L'Equipe cho biết ngôi sao người Pháp sẽ nhận mức lương lên tới 20 triệu euro mỗi năm tại Saudi Arabia. Thương vụ này cũng sẽ mang lại cho Milan 30 triệu euro phí chuyển nhượng.

Hợp đồng giữa Milan và Hernandez sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. CLB Serie A muốn thanh lý anh ngay trong hè này để tránh viễn cảnh mất trắng vào mùa hè năm sau.

Hernandez đang có mặt tại Paris để thực hiện kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng với Al Hilal. Ban đầu, hậu vệ này hy vọng tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu, nhưng cuối cùng đồng ý chuyển đến chơi bóng tại Saudi Pro League.

Al Hilal cũng kiên trì theo đuổi Hernandez, bất chấp việc đề nghị ban đầu bị từ chối. Cuối cùng, đội bóng này thuyết phục thành công cầu thủ 27 tuổi gia nhập.

Hernandez là tân binh đáng chú ý đầu tiên của Al Hilal dưới thời tân HLV Simone Inzaghi. Động thái này cho thấy tham vọng của Al Hilal trong việc xây dựng một đội hình mạnh mẽ để cạnh tranh mọi danh hiệu mùa tới. Hernandez sẽ sát cánh cùng những Joao Cancelo, Ruben Neves, Milinkovic-Savic hay Mitrovic.

Al Hilal hy vọng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng Hernandez trong thời gian sớm nhất, nhằm kịp đăng ký anh cho phần còn lại của FIFA Club World Cup 2025™. Thời hạn đăng ký cầu thủ mới của các CLB sẽ từ 27/6 đến 3/7.

