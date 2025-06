Theo Hernandez từ chối đề nghị khổng lồ ở Saudi Arabia

Calcio Mercato cho biết Hernandez từ chối mức thu nhập lên đến 20 triệu euro mỗi năm của Al Hilal để ở lại châu Âu chơi bóng. Trước đó, hậu vệ người Pháp bị AC Milan từ chối yêu cầu tăng lương.

Đội chủ sân San Siro muốn đẩy Hernandez sang Al Hilal để nhận 29 triệu euro phí chuyển nhượng kèm 5 triệu euro phụ phí, nhưng thương vụ này đã không thành công.

Hợp đồng hiện tại giữa Milan và Hernandez sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. CLB Serie A muốn thanh lý anh ngay trong hè này để tránh viễn cảnh mất trắng vào mùa hè năm sau.

Theo AS, Atletico Madrid bất ngờ trở thành bến đỗ tiềm năng của Hernandez trong kỳ chuyển nhượng hè này. Milan đang yêu cầu 30 triệu euro phí chuyển nhượng cho Hernandez, trong khi Atletico chỉ muốn trả khoảng 15 triệu euro. Đôi bên vẫn đang tìm tiếng nói chung trong những ngày tới.

Hernandez được cho là rất hào hứng trước viễn cảnh sang La Liga chơi bóng. AS cũng đánh giá hậu vệ người Pháp là mảnh ghép lý tưởng cho Atletico. HLV Diego Simeone rất hiểu tiềm năng của Hernandez và xem anh là sự bổ sung giá trị cho đội hình. Ở mùa 2024/25, Hernandez đã có 49 trận ra sân, ghi 5 bàn và có 6 đường kiến tạo cho Milan.

Trong quá khứ, Hernandez có kinh nghiệm chơi bóng tại Tây Ban Nha cho đội học viện Atletico cũng như đội một của Real Madrid và Real Sociedad.

Tại sân Bernabeu, Hernandez ra sân 23 lần trên mọi đấu trường trong mùa 2017/18. Tuy nhiên, việc không thể cạnh tranh suất đá chính với Marcelo đã khiến hậu vệ này phải chuyển sang Serie A để thi đấu cho Milan.

