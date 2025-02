Hậu trường mối quan hệ giữa Hoàng tử William và Công nương Kate

Trong cuốn sách mới được The Nightly đưa tin, Công nương Kate được tiết lộ là người có thể xoa dịu chồng mình, còn Hoàng tử William là người "dễ tức giận" và đôi khi "gây gổ".

Ảnh: Kensington

Tác giả Tom Quinn đã trò chuyện với nhiều nhân viên từng làm việc cho Hoàng gia Anh và thu thập đủ tư liệu để viết nên cuốn sách mới Yes Ma'am: The Secret Life Of Royals. Trong tác phẩm này, các nhân viên thân cận gia đình Hoàng gia Anh chia sẻ nhiều cái nhìn sâu sắc và hấp dẫn về những khoảnh khắc thư giãn của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất hành tinh.

Một cựu nhân viên chia sẻ trong cuốn sách: "[Vua Charles và William] đều rất dễ nổi cáu. Họ rất kén chọn. Điều đó dường như là tính cách sẵn có của họ".

Nguồn tin giấu tên này cũng nói thêm: "Tôi không biết William sẽ ra sao nếu không có Kate. Cô ấy chưa từng cần ai làm sẵn mọi thứ cho mình, vì vậy cô ấy thông cảm và đã xoa dịu chồng mình khi anh ấy bắt đầu nổi cáu".

Việc Hoàng tử William dễ nổi nóng là điều được nhiều nguồn tin chia sẻ. Những người thân cận còn bày tỏ "đôi khi anh ấy được đối xử như đứa con thứ tư của cô ấy".

Dù cả hai luôn bị công chúng chú ý, cuốn sách cho biết cả Hoàng tử William và Công nương Kate có thể thoải mái đối diện với hoàn cảnh của mình và có một khía cạnh nhẹ nhàng hơn mà nhiều người không thấy.

"Cô ấy (Công nương Kate) khăng khăng rằng khi chồng mình trưởng thành, William càng trông giống ông cố của mình là Edward VII hơn và cô ấy thích trêu chọc William về thực tế rằng mẹ kế Camilla là hậu duệ của người tình được Edward VII yêu thích", trích từ cuốn sách được đăng trên tờ The Times.

Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, Công nương Kate đã phạm phải một lỗi thời trang nghiêm trọng khiến chồng cô ấy lấy ra trêu đùa, theo một nhân viên. William nói đùa rằng vợ mình "trông như thể vừa chạy qua một cửa hàng từ thiện trong bộ trang phục siêu bó sát".

Một người từng làm hầu gái tại Cung điện Kensington cũng chia sẻ với Quinn rằng "Kate phải giải thích nhiều điều mà các bậc cha mẹ đời thường vẫn làm với con cái của họ như một lẽ đương nhiên".

Một nguồn tin giải thích: “Ví dụ, cô ấy phải chỉ cho chồng mình cách cõng con” và “William nói rất khẽ: ‘Cha anh chưa bao giờ cõng anh.’”

Công nương Kate được ca ngợi là một người vợ, người mẹ thông minh, chu đáo và có thể đọc được suy nghĩ của mọi người.

“Cô ấy không ngay lập tức cố gắng thay đổi mọi thứ theo cách nghĩ của bản thân. Cô ấy chờ thời cơ, rất thông minh và nhạy cảm với sự thay đổi của người khác, về những gì họ làm và cách họ cư xử. Cô ấy cũng được hướng dẫn, không chỉ từ William, người muốn Kate tránh những vấn đề mà mẹ anh ấy đã gặp phải, mà còn từ đội ngũ nhân viên”, một người khác trong cung điện bày tỏ trong sách.

Nguồn tin này cho hay: “Kate luôn vui vẻ chấp nhận lời khuyên từ cả đội ngũ nhân viên cấp dưới, những người mà cô ấy rất hoà hợp, và từ các cận thần, mặc dù một số nhân viên ban đầu rất kiêu ngạo với cô ấy. Họ cũng cư xử tương tự, kiểu nói xấu sau lưng như với Meghan. Nhưng Kate là một người mạnh mẽ hơn Meghan theo nhiều cách. Với những điều Meghan cho là bị bắt nạt thì Kate lại coi là một phần thiết yếu của việc trở thành thành viên của gia đình hoàng gia”.