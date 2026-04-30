Hậu Hoàng dự đám cưới Mũi trưởng Long

Sự xuất hiện của Hậu Hoàng trong đám cưới của Mũi trưởng Long nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mũi trưởng Long hát cùng Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến ở đám cưới Tại đám cưới của Mũi trưởng Long và vợ Quỳnh Như ở Tây Ninh, Hậu Hoàng cùng Dương Hoàng hát tặng ca khúc "Xe anh đến đâu em theo đến đó". Chú rể gây bất ngờ khi góp giọng và rap.

Ngày 30/4, trên trang cá nhân, Hậu Hoàng chia sẻ loạt hình ảnh trong đám cưới của Mũi trưởng Long và bà xã Quỳnh Như, diễn ra hôm 29/4 tại Tây Ninh. Xuất hiện trong khung hình còn có nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Kèm bài đăng, Hậu Hoàng viết: "Chúc mừng chiếc thuyền 5 năm của tui hôm nay chính thức về bên vợ nhé". Cô còn tái hiện lại một vài khoảnh khắc ngày xưa bên Mũi trưởng Long.

Đi ăn cưới người bạn thân thiết, Hậu Hoàng xuất hiện với phong cách trẻ trung, phá cách. Quỳnh Như diện váy cưới bồng xòe, trong khi chú rể mặc vest lịch lãm.

Hậu Hoàng tái hiện lại khoảnh khắc thân thiết với Mũi trưởng Long trong đám cưới anh.

Trong khi đó, Dương Hoàng Yến lựa chọn áo dài tông hồng nhạt với họa tiết thêu tinh tế, mang đến vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Mái tóc dài uốn nhẹ, buông xõa tự nhiên kết hợp lối trang điểm trong trẻo giúp tổng thể thêm phần thanh lịch.

Trước đó, tối 6/4, Mũi trưởng Long xác nhận thông tin sắp kết hôn khi đăng tải ảnh cưới kèm chú thích: "Chào vợ ạ". Đến ngày 18/4, nhiều trang mạng xã hội tiếp tục chia sẻ hình ảnh của anh bên cô dâu.

Mũi trưởng Long, tên thật Nguyễn Việt Long (sinh năm 1994), từng là chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020, trực tiếp huấn luyện các nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên. Hình ảnh chỉ huy trẻ tuổi, nghiêm khắc nhưng gần gũi đã giúp anh nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Hiện anh giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công.

Hậu Hoàng tạo dáng tinh nghịch bên cô dâu và chú rể.

Sau chương trình, Mũi trưởng Long vẫn duy trì lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Do khá kín tiếng về đời tư, việc những hình ảnh trong lễ ăn hỏi của anh xuất hiện trên mạng vào cuối tháng 3 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bà xã Mũi trưởng Long tên là Quỳnh Như, quê Tây Ninh. Cô gây thiện cảm với vẻ ngoài thanh tú, nhẹ nhàng. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm cho đến khi quyết định về chung một nhà.

Dương Hoàng Yến cũng diện trang phục hồng "tông xuyệt tông" với Hậu Hoàng khi ăn cưới Mũi trưởng Long.