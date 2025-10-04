Harper Beckham ngày càng xinh đẹp

Gia đình Beckham mới đây tới Tuần lễ thời trang Paris ủng hộ Victoria. Trong khi đó, vợ chồng Brooklyn vẫn vắng mặt.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không tham dự buổi trình diễn Tuần lễ thời trang Paris của Victoria, trong khi các anh chị em khác xuất hiện để ủng hộ, theo tin tức của Page Six ngày 3/10 (giờ địa phương).

Mới đây, những thành viên trong gia đình, bao gồm David Beckham, Harper, Romeo và Cruz được nhìn thấy rời khỏi khách sạn để tới Tuần lễ thời trang Paris ủng hộ Victoria. Harper ra dáng thiếu nữ ở tuổi 14 với chiếc váy hồng nhẹ nhàng. Trong khi đó, Cruz đến buổi biểu diễn cùng bạn gái Jackie Apostel.

David Beckham cùng các con tới ủng hộ bà xã. Ảnh: GC Images, Backgrid.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tiếp tục gây bàn tán. Brooklyn và Nicola chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi trình diễn thời trang của Victoria kể từ Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 3/2023. Sự rạn nứt dường như càng bùng phát khi Brooklyn và vợ không tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David vào tháng 5.

Vào thời điểm đó, một nguồn tin khẳng định mối quan hệ rạn nứt là do Romeo yêu bạn gái cũ của Brooklyn, Kim Turnbull. Tuy nhiên, các nguồn tin khác cho biết đó không phải sự thật. Sau đó, có thông tin cho rằng mối bất hòa giữa Victoria và con dâu bắt nguồn từ việc nhà thiết kế thời trang này chiếm hết sự chú ý tại đám cưới của con trai vào năm 2022.

Trước đó cũng có thông tin cho rằng Peltz và mẹ chồng đã xảy ra xung đột về nhiều khía cạnh trong việc lên kế hoạch cho đám cưới, đặc biệt là khi nói đến váy cưới. Cô dâu ban đầu dự định bước vào lễ đường với một trong những thiết kế của Victoria nhưng cuối cùng lại mặc một chiếc váy cưới của Valentino.

Brooklyn đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của anh về rạn nứt này. Vào tháng 8 Brooklyn đứng về phía vợ khi thể hiện tình yêu và lòng chung thủy với Peltz. “Toàn bộ thế giới của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh luôn chọn em. Em là người tuyệt vời nhất mà anh biết”, Brooklyn viết kèm theo một video anh và Peltz đi xe máy.

Một tháng sau đó, Brooklyn chia sẻ với tờ Daily Mail trong trận đấu Ryder Cup All-Star: "Luôn có những người nói điều tiêu cực, nhưng tôi có một người vợ rất ủng hộ. Chúng tôi chỉ làm việc của mình. Chúng tôi chỉ cần tập trung làm việc và hạnh phúc. Mọi người lúc nào cũng nói nhảm nhí còn chúng tôi chơi golf với vài người bạn. Thật vui".