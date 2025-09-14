Hào quang Aston Villa phai mờ

Aston Villa lần đầu tiên trong lịch sử Premier League mở màn bằng bốn trận tịt ngòi, và trận hòa không bàn thắng trước Everton hôm 13/9 phơi bày toàn diện sự sa sút ấy.

Aston Villa đang mất phương hướng.

Chỉ cách đây nửa năm, Aston Villa còn làm cả châu Âu kinh ngạc khi sút tung lưới Paris Saint-Germain ba lần ở Champions League. Họ từng bùng nổ, tự tin và gieo rắc nỗi khiếp sợ cho đối thủ.

Aston Villa sa sút

Nhưng giờ đây, mọi hào quang phai mờ. Sau bốn vòng đầu Premier League 2025/26, Villa vẫn chưa ghi nổi một bàn nào. Đáng buồn hơn, ngày 13/9 vừa qua, thầy trò Unai Emery tiếp tục sa lầy trong trận hòa 0-0 trước Everton - đội bóng vốn chưa phải thế lực đáng gờm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Aston Villa trải qua bốn trận mở màn mà không một lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Một kỷ lục buồn phơi bày rõ sự trượt dốc của tập thể từng bay cao mùa trước.

Unai Emery buộc phải hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ ghi bàn trở lại”. Nhưng với các CĐV Villa, câu nói ấy giống như lời trấn an gượng gạo, bởi chỉ ít tháng trước, bàn thắng đến với họ dễ như một lẽ hiển nhiên.

Trong bức tranh ảm đạm ấy, Emiliano Martinez là điểm sáng hiếm hoi. Sau một kỳ chuyển nhượng hụt sang Manchester United, thủ môn người Argentina trở lại và ngay lập tức chứng tỏ giá trị.

Trước Everton, Martinez có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc: bay người chặn cú đánh đầu của Michael Keane, dùng chân đẩy bóng từ pha dứt điểm đổi hướng của Jack Grealish, và đặc biệt phản xạ tuyệt vời trước cơ hội cận thành của Beto. Nếu không có Martinez, Villa có lẽ đã trắng tay.

Trên khán đài, CĐV lại đồng thanh hô vang: “Số 1 thế giới”. HLV Emery cũng phải thừa nhận: “Sự trở lại của Emiliano là tin rất tốt. Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi cần cậu ấy”. Nhưng khi thủ môn trở thành niềm hy vọng lớn nhất, đó cũng là dấu hiệu cho thấy đội bóng đang trượt dài.

Harvey Elliott chưa thể hiện được nhiều trong màu áo Aston Villa.

Một CLB mất phương hướng

Villa hiện lên như một đội bóng mất phương hướng. Harvey Elliott được trao chiếc áo số 9 từng thuộc về Marcus Rashford, nhưng gần như mất hút. Victor Lindelof bị đẩy lên đá tiền vệ, còn Jadon Sancho - tân binh gây chú ý - thì ngồi dự bị cả trận.

Trên sân, lối chơi của Villa thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng và đặc biệt thiếu tính kết nối. Ollie Watkins, trung phong chủ lực, gần như “đói bóng” cả trận. Buendia, sau hơn một năm mới đá chính ở Premier League, lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khung thành trống. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,31 cho thấy Villa gần như bất lực trong việc tạo ra cơ hội ăn bàn.

Mất Rashford, Marco Asensio và Jhon Duran, hàng công Villa không còn những pha đột phá cá nhân. Tuyến giữa thì mỏng manh hơn sau chấn thương của Tielemans. Emery xoay tua liên tục khiến đội hình thiếu gắn kết, dẫn đến lối đá rời rạc và nhợt nhạt. Một tập thể từng chơi thứ bóng đá giàu năng lượng giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Trận hòa 0-0 với Everton không chỉ kéo dài chuỗi tịt ngòi lên bốn trận, mà còn phơi bày toàn diện sự sa sút của Aston Villa. Một đội bóng từng gieo sợ hãi cho PSG nay trở thành tập thể tầm thường, thiếu sinh khí và phụ thuộc vào thủ môn để níu kéo từng điểm số.

Unai Emery có thể gọi đây là “một điểm quan trọng”, nhưng thực chất đó chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời. Khi bàn thắng đã biến mất suốt bốn vòng, Villa không chỉ mất đi sự tự tin, mà còn đánh mất bản sắc.

Nếu Emery không nhanh chóng tìm ra lối thoát, mùa giải 2025/26 có thể trở thành cú ngã đau nhất trong lịch sử hiện đại của Aston Villa - từ đội bóng từng mơ chinh phục châu Âu, giờ rơi xuống đáy vực của sự thất vọng.