Hành trình Từ Trái Tim viết tiếp bản hùng ca kiến quốc tại Lai Châu

Tại Sì Lở Lầu, những cuốn sách của “Hành trình Từ Trái Tim” không chỉ là hành trang tri thức cho người lính, mà còn là “hạt mầm” giúp thầy trò vùng cao đánh thức khát vọng lớn.

Ngày 9/4, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đã ghé thăm Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và trường THCS Sì Lở Lầu tại Lai Châu. "Hành trình Từ Trái Tim" đã trao tặng nhiều cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời, hy vọng các chiến sĩ, học sinh có thêm nguồn động lực cho việc học, sự nghiệp bảo vệ, phát triển vùng biên cương của Tổ quốc.

"Hành trình Từ Trái Tim" đã trao tặng nhiều cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời cho các em học sinh trường THCS Sì Lở Lầu.

Tinh thần kiến quốc của một đơn vị anh hùng

Vượt qua những cung đường quanh co, dốc đứng, đoàn “Hành trình Từ Trái Tim” đã đặt chân đến Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, nơi xa xôi nhất của tỉnh Lai Châu. Đồn Sì Lờ Lầu có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài, hiểm trở, với 10 bản làng, trong đó có 8 bản giáp biên. Theo lời Trung tá Phạm Quốc Thắng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, đồn ở vị trí địa lý quanh năm mây mù bao phủ, nhiệt độ thường lạnh, có khi âm độ, đường lên đồn quanh co khó đi.

Tại đây, "Hành trình Từ Trái Tim" đã dâng hương lên Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là nơi tưởng nhớ 27 chiến sĩ kiên trung, chiến đấu anh dũng, xả thân để giữ bình yên cho biên giới.

Hôm nay, trong thời bình, tinh thần thép ấy được tiếp nối bằng nhiệm vụ dân vận và giúp dân phát triển kinh tế. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu vui mừng đón nhận những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời, khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các chiến sĩ trẻ: “Qua những cuốn sách, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng sẽ có thêm nhiều kiến thức mở mang, có kinh nghiệm sống để vượt qua khó khăn, thêm phấn đấu trong cuộc sống để giúp dân, xây dựng đất nước”.

Những cuốn sách của "Hành trình Từ Trái Tim" sẽ góp thêm hành trang trong công việc dân vận của các chiến sĩ.

Đối với những người lính quân hàm xanh tại Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, mỗi cuốn sách là thêm hành trang giúp họ thêm kiến thức để trở thành những người đồng hành với người dân, dìu dắt đồng bào tăng sinh kế, cải thiện cuộc sống.

Đánh thức khát vọng lập nghiệp bằng những trang sách quý

Rời đồn biên phòng, Hành trình tiếp tục đến với trường THCS Sì Lở Lầu. Giữa vùng biên viễn, nơi các bản làng cách nhau đến 15 km, ngôi trường là một “ngọn hải đăng” mang tri thức cho con em người Dao, người Hà Nhì.

Thầy Nguyễn Tiến Xuân - Hiệu trưởng nhà trường - không giấu nổi sự xúc động khi đón nhận món quà từ Hành trình Từ Trái Tim. “Ở đây, xã này xã kia cách nhau 15 km, hiệu sách không có. Dù đồ nhu yếu phẩm được đem lên hàng ngày, kênh thông tin như sách vở là rất hiếm. Những quyển sách của đoàn là rất quý, sách cũng rất hay”, thầy Xuân cho biết.

Thầy Nguyễn Tiến Xuân - Hiệu trưởng THCS Sì Lở Lầu - cùng các thầy cô đón nhận những cuốn sách quý của "Hành trình Từ Trái Tim" và cho biết sẽ xây dựng kế hoạch để học sinh đọc các cuốn sách định kỳ.

Thầy cho biết thêm, khi nghe tin đoàn đến trao sách, thầy cũng chưa hình dung rõ về nội dung sách. Nhưng khi chương trình diễn ra, cầm trên tay cuốn Đắc Nhân Tâm - cuốn sách mà chính thầy vốn đã yêu thích từ lâu, thầy mới thấy hết giá trị của bộ sách mà Hành trình Từ Trái Tim lựa chọn. “Nhà trường sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch đọc sách định kỳ cho các em. Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi sẽ đưa nội dung sách vào để các em học hỏi và cảm nhận và ý nghĩa của các câu chuyện”, thầy hiệu trưởng nói.

Tinh thần khởi nghiệp cần thiết với kế hoạch phát triển của nhà trường hiện nay, bởi một trong những nội dung trọng tâm mà nhà trường đang hướng đến là định hướng nghề nghiệp sớm. “Phân luồng học sinh, giúp các em tiếp cận nghề nghiệp sớm là nhiệm vụ mà nhà trường phải làm tốt”, thầy Xuân nói. Công tác này sẽ giúp các em có hành trang vào đời, không còn lúng túng trước bài toán cuộc sống. Những cuốn sách về khởi nghiệp, tư duy sẽ phần nào giúp cho bài toán định hướng nghề nghiệp mà các thầy cô đang trăn trở.

Câu chuyện về những giáo viên cắm bản tại Sì Lở Lầu cũng là minh chứng sống cho tinh thần lập chí khởi nghiệp, bằng chứng cho khát vọng lớn. Đa số giáo viên tại đây đều từ dưới xuôi lên. Thầy hiệu trưởng chia sẻ, nhiều thầy cô khi chưa đặt chân đến đây đều mang tâm lý sợ. “Nhưng lên đây một thời gian, ai cũng yêu quý mảnh đất này. Học sinh trên này tình cảm, người dân chân thành. Các em học sinh cũng rất cố gắng, chăm ngoan, năm nào trường cũng có học sinh giỏi cấp tỉnh”, thầy chia sẻ.

Chính thầy hiệu trưởng cũng khẳng định mình muốn gắn bó lâu dài với ngôi trường. “Ở đây, tôi tự tin xây dựng và thực hiện những ý tưởng của mình”, thầy nói. Tinh thần khởi nghiệp ánh lên trong đôi mắt thầy khi nói về những dự định mới cho ngôi trường, giúp các em học sinh có cơ hội học tốt hơn, có điều kiện phát triển toàn diện hơn cả về văn hóa, thể chất.

Thầy Xuân không chỉ nuôi dưỡng khát vọng mang cơ hội thay đổi cuộc sống, phát triển sinh kế cho học sinh địa phương, mà còn muốn các em có ý thức bảo tồn văn hóa của mình. Thầy Xuân muốn các em học sinh có thể có thêm hiểu biết về chính dân tộc mình, hiểu về trang phục, chữ viết, dụng cụ lao động, văn hóa dân tộc mình.

Như lời khẳng định của Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và thầy hiệu trưởng THCS Sì Lở Lầu, những cuốn sách mang tới bởi "Hành trình Từ Trái Tim" giống những “hạt mầm kiến quốc”. Trên mảnh đất Sì Lở Lầu anh hùng, những hạt mầm ấy sẽ được nuôi dưỡng bằng tình yêu của người thầy, bằng ý chí kiên cường của người lính và bằng khát khao vươn lên của những bạn trẻ người Dao, người Hà Nhì.

Sì Lở Lầu hôm nay có thể vẫn còn sương mù bao phủ, những khúc cua hiểm trở, nhưng với tri thức và tư duy mới, thế hệ trẻ nơi đây hoàn toàn có thể tự tin kiến tạo nên những đỉnh cao mới cho quê hương, góp phần vào sự thịnh vượng và vững bền của biên cương Tổ quốc.