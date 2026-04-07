Hành trình Từ Trái Tim khơi dậy khát vọng những ‘đóa hoa rừng’ Tây Bắc

“Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục đến với Sơn La, mang thông điệp về khởi nghiệp kiến quốc đến các chiến sĩ biên phòng và sinh viên đại học.

"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục hành trình xuyên Việt, mang tinh thần của khát vọng khởi nghiệp đến với vùng cao Sơn La. Trong ngày 6/4, những câu chuyện về tấm gương lập chí, khởi nghiệp, phụng sự đất nước đã được kể tiếp tại Đại học Tây Bắc và Đồn biên phòng Mường Lèo. “Hành trình Từ Trái Tim” nhận được sự tham gia đông đảo của sinh viên Đại học Tây Bắc; được các lãnh đạo trường tiếp đón nồng hậu; được các chiến sĩ biên phòng Mường Lèo chào đón theo cách đầy ấm áp.

"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục hành trình xuyên Việt, mang tinh thần của khát vọng khởi nghiệp đến với Đại học Tây Bắc. Ảnh: Đinh Hà.

Tại Đồn biên phòng Mường Lèo và Đại học Tây Bắc, các cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời (Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học) đã được trao tặng cho các chiến sĩ và sinh viên.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của những "đóa hoa rừng"

Tại Đại học Tây Bắc, TS Nguyễn Văn Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đã có bài phát biểu tâm huyết, khẳng định chương trình “Hành trình Từ Trái Tim” là cuộc cách mạng về tâm thế và tư duy cho thế hệ trẻ, với tầm nhìn chiến lược và trái tim phụng sự Tổ quốc.

“‘Hành trình Từ Trái Tim’ đã kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đầy cảm hứng, nơi những bạn trẻ không chỉ học cách làm giàu cho bản thân mà còn mang trong mình sứ mệnh cao đẹp là xây dựng một Việt Nam hùng cường, ảnh hưởng và trường tồn”, TS Nguyễn Văn Định phát biểu.

TS Nguyễn Văn Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định chương trình “Hành trình Từ Trái Tim” là cuộc cách mạng về tâm thế và tư duy cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đinh Hà.

Hiệu trưởng Đại học Tây Bắc cũng đưa ra lời khuyên về tinh thần “khởi nghiệp kiến quốc” với từng ngành học cụ thể. Ví dụ, khởi nghiệp với nhà giáo không nằm ở con số lợi nhuận mà nằm ở việc khai sáng tư duy, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng tự chủ cho thế hệ mai sau - đây chính là sự kiến quốc vĩ đại nhất; hay với ngành nông nghiệp, khởi nghiệp là đánh thức tiềm năng của đất để nông sản trở thành thương hiệu toàn cầu.

“Hãy khởi nghiệp bằng lòng biết ơn và tri thức, để giữ màu xanh cho rừng, mang lại sự thịnh vượng cho đất. Sinh viên kinh tế hãy dùng tư duy Nghĩ giàu làm giàu để giải bài toán thị trường cho đồng bào dân tộc Tây Bắc. Sinh viên ngành khoa học sức khỏe hãy dùng sự thấu cảm trong Đắc nhân tâm để chăm sóc sức khỏe nhân dân những nơi khó khăn nhất”, thầy Hiệu trưởng nói.

Chương trình tọa đàm có sự giao lưu của các khách mời gồm Bùi Quỳnh Hoa - Miss Universe Vietnam 2023, Đoàn Thu Thuỷ - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, diễn viên Minh Trang, ca sĩ Hoàng Yến Chibi.

Trong phần giao lưu, sự xuất hiện của các khách mời nổi tiếng cũng đã mang đến những câu chuyện thực tế về việc vượt qua nghịch cảnh để lập chí khởi nghiệp. Hoa hậu Đoàn Thu Thủy chia sẻ về hành trình thay đổi bản thân từ nhân viên văn phòng để trở thành người dám nghĩ lớn. Thu Thủy nhắn gửi tới sinh viên: “Khi tư duy thay đổi, cuộc sống của mình cũng thay đổi theo. Công việc của mỗi người là cố gắng hết mình để dám nghĩ lớn, mơ lớn, để thành công đóng góp cho xã hội”.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lại mang đến góc nhìn thực tế và giàu nghị lực. Với hành trình làm nghề trải qua nhiều cuộc thi và cả những lần thất bại, Quỳnh Hoa khẳng định niềm tin và suy nghĩ tích cực là yếu tố sống còn. Trả lời câu hỏi của một bạn sinh viên về việc phải làm gì khi kết quả không như mong muốn, Quỳnh Hoa chân thành nói: “Tôi tin rằng vũ trụ đưa thử thách đến vì tin chúng ta có thể vượt qua, tin rằng ta có thể rút ra bài học. Sau những lần vấp ngã, bạn sẽ trưởng thành hơn trước rất nhiều”.

Sinh viên hào hứng cùng tham gia các hoạt động tại chương trình “Hành trình Từ Trái Tim”.

Tủ sách Nền tảng Đổi đời hun đúc tinh thần phụng sự

Rời Đại học Tây Bắc, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục mang tinh thần khởi nghiệp kiến quốc tới Đồn Biên phòng Mường Lèo. Tại đây, tinh thần khởi nghiệp lại được định nghĩa bằng những cách thức sáng tạo, những giá trị mới mà các chiến sĩ biên phòng vận động, tuyên truyền được với người dân bản địa.

Đoàn xe "Hành trình Từ Trái Tim" vượt địa hình hiểm trở đến với các chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Lèo.

Đồn Biên phòng Mường Lèo nằm ở một trong những địa bàn xa xôi nhất của tỉnh Sơn La. Với địa hình hiểm trở, nhiều núi cao vực sâu, đây là nơi mà cái nghèo vẫn hiện hữu, với tỷ lệ hộ nghèo trên 40%, cận nghèo trên 10%. Tại khu vực, các chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ quân sự, tuần tra biên giới mà còn trực tiếp xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh tế.

“Hành trình Từ Trái Tim” tới Đồn Biên phòng Mường Lèo để trao tặng những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Ảnh: Đinh Hà.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, xúc động đón đoàn hành trình. Với ông, sự hiện diện của đoàn xe đặc biệt cùng những cuốn sách quý là một sự kiện "chưa từng thấy" tại vùng đất này.

“Những cuốn sách của ‘Hành trình Từ Trái Tim’ rất ý nghĩa với chúng tôi, có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, một số nội dung trong sách giúp chúng tôi trong công tác tuyên truyền cho bà con để biết cách làm ăn, làm giàu, cố gắng để phát triển kinh tế cho xã hội”, Thượng tá Hoàng Văn Giáp nhận định.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, xúc động đón đoàn hành trình. Ảnh: Đinh Hà.

Với các chiến sĩ trẻ, những câu chuyện lập chí giúp bản thân các chiến sĩ rèn luyện mình để phụng sự tốt hơn, đồng thời tinh thần khởi nghiệp trong sách cũng giúp các chiến sĩ trong công tác dân vận và phát triển kinh tế cho đồng bào. Các chiến sĩ có thể trực tiếp truyền động lực để bà con tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các cây công nghiệp có giá trị cao hơn.

Những cuốn sách, những câu chuyện tri thức được đến giảng đường đại học và đồn biên phòng không chỉ là một hoạt động trao tặng mà là lời khẳng định của “Hành trình Từ Trái Tim” về mong muốn xây dựng quốc gia bền vững từ gốc rễ của khát vọng và tri thức.

Những câu chuyện lập chí giúp bản thân các chiến sĩ rèn luyện mình để phụng sự tốt hơn. Ảnh: Đinh Hà.

Hơn cả những bài học về kinh doanh hay quản trị, “Hành trình Từ Trái Tim” đang khơi dậy tinh thần khởi nghiệp mới: Lấy sự minh triết làm nền tảng và sự phụng sự làm mục tiêu. Khi mỗi cá nhân đều mang trong mình tinh thần khởi nghiệp, dù trong bất kỳ công việc nào, mỗi hành động nhỏ đều trở thành một viên gạch xây dựng nên sự thịnh vượng của dân tộc.

Như lời thầy Hiệu trưởng Đại học Tây Bắc đúc kết, tinh thần lập chí vĩ đại sẽ giúp mỗi cá nhân trở thành những “đóa hoa rừng” - không chỉ đẹp về nhan sắc mà còn ngát hương về trí tuệ giữa Tây Bắc.